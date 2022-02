Affidarsi alle stelle per sapere come andranno la nostra giornata o le nostre relazioni è un’operazione che molti di noi compiono. Non c’è nulla di male nell’effettuare questo rito quotidiano, a volte può essere confortante, altre volte meno. Infatti, non sempre le cose si mettono bene per i segni zodiacali, alcune volte le stelle ci indicano le difficoltà che ci aspettano. E dato che il mese di marzo sta per arrivare, scopriamo insieme cosa sta per accadere ad alcuni segni.

Il passaggio di alcuni pianeti farà la differenza

La classifica astrale di inizio anno ha visto come favorito il segno dei Pesci. Infatti, abbiamo più volte ribadito che questo è il suo anno di riscatto e rivincita e che con l’avvio della primavera si perfezioneranno i progetti che le stelle hanno per questo segno.

Ma concentriamoci anche su un altro segno che ha iniziato molto bene l’anno. Si tratta del segno dello Scorpione. Esso ha avuto un inizio di anno piuttosto brillante per via di alcuni pianeti a favore come Giove e Nettuno. Il proseguimento dell’anno, inoltre, lo vedrà sempre in prima linea con nuovi progetti da portare a termine ed energie positive.

Ma marzo si rivelerà essere per lui un mese un po’ difficile e con qualche difficoltà. Sarà la sfera dei sentimenti a risentirne un po’ per via di alcuni pianeti non proprio a favore. Venere e Marte saranno in leggera opposizione e inaspriranno i rapporti amorosi e qualche amicizia andrà in crisi. Quindi le coppie che in passato hanno avuto qualche scaramuccia potrebbero subire una nuova crisi a partire dai primi giorni di marzo. Ricordiamoci di coltivare con cura i rapporti affettivi per non farli disperdere tra le vicende della nostra vita.

Crisi sentimentale e tensioni familiari per questo segno zodiacale a partire da marzo, ma il Leone non è da meno

Nel mese di marzo sarà necessario armarsi di calma e pazienza anche per il segno del Leone. Infatti, se febbraio ci ha richiesto di fare chiarezza su obiettivi e priorità, ora i sentimenti di questo segno potrebbero subire uno scossone. È a causa dell’opposizione di Saturno che i Leoncini dovranno abbassare un po’ la criniera e rivedere il loro atteggiamento nei confronti del partner. Quindi saranno da evitare gli atteggiamenti di polemica e di inutili critiche e discussioni per evitare un litigio dopo l’altro. Crisi sentimentale e tensioni familiari, dunque, per questi segni che potrebbero passare un momento non proprio bellissimo nel campo delle relazioni. Ma, come si sa, i passaggi delle stelle permettono anche qualche difficoltà, dovremmo aspettare che tutto passi.