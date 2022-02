La primavera è ormai alle porte e già tantissime persone stanno pianificando le attività da fare nell’orto. Per quanto riguarda la scelta degli ortaggi e delle verdure, però, molto spesso si ha poca voglia di sperimentare. Per questo motivo, si piantano sempre le solite carote, zucchine e spinaci.

Quest’anno però, possiamo dare uno strappo alla regola e piantare un ortaggio che non tutti conoscono e che non è facile da reperire in commercio.

Stiamo parlando della scorzonera e della scorzobianca, entrambe provenienti dalla famiglia delle Asteracee e quindi parenti dei carciofi.

Si tratta di piante molto semplici da coltivare nell’orto, anche perché sono molto resistenti e si ammalano molto raramente. Basterebbe soltanto fare attenzione ad alcuni aspetti, come la gestione del suolo e la successiva raccolta e conservazione. Ma procediamo per gradi.

Innanzitutto la scorzonera e la scorzobianca, sono piante che temono sia il freddo che il caldo eccessivo. Per questo motivo, andrebbero seminate proprio a marzo, quando le temperature si aggirano intorno ai 18-20 gradi.

Inoltre, il terreno deve essere soffice e drenante, per evitare ristagni idrici e conseguenti marciumi radicali. L’ideale sarebbe quello di vangare profondamente il terreno e poi seminare. In questo caso, però, essendo ortaggi da radice, non è molto consigliato effettuare dei trapianti. Quindi, è fondamentale porre i semi direttamente nel terreno ad una profondità di 1 cm, in file ben distanziate tra loro di 40 cm.

Quindi, con l’arrivo di marzo, ecco gli ortaggi da coltivare nell’orto per fare il pieno di nutrienti in estate

Dal momento che mal sopportano temperature elevate, durante l’estate potrebbe essere utile effettuare una pacciamatura con la paglia. Questa tecnica permetterà al terreno di rimanere sempre abbastanza umido e fresco, anche nelle prime fasi quando magari potrebbe fare ancora freddo.

Per quanto riguarda l’irrigazione, è importante farla con regolarità, soprattutto quando il terreno risulta molto secco. Inoltre, sarà necessario pulire costantemente il terreno, eliminando erbe spontanee che possano competere che le piantine. Quindi, con l’arrivo di marzo, ecco gli ortaggi poco conosciuti che possiamo coltivare nel nostro orticello.

Raccolta e conservazione

Dopo circa 4-5 mesi dalla semina, quindi in piena estate, la scorzonera e la scorzobianca si raccolgono come se fossero delle carote. Quindi si scava delicatamente la radice, facendo attenzione a non romperla, e poi si procede con la loro pulizia a secco.

Una volta raccolte, si possono conservare anche nel terreno, o replicando questo vecchio trucco che le nonne utilizzavano per le patate. In alternativa, si possono conservare in frigorifero.

Come utilizzarli in cucina

Queste radici, oltre ad essere molto nutrienti, sono anche perfette da consumare in agrodolce.

Innanzitutto, peliamo le carote e la scorzonera e poi tagliamole a pezzetti. Nel frattempo mettiamo in ammollo un po’ di uva sultanina.

Dopo di che, in una padella, aggiungiamo un filo d’olio EVO e lasciamo saltare gli ortaggi per qualche minuto. A questo punto, aggiungiamo l’uvetta, un pizzico di sale e pepe, 1 cucchiaio di malto e continuiamo a cuocere. Dopo qualche minuto, aggiungiamo anche 1 cucchiaio di aceto di mele e lasciamo evaporare.

Questo piatto sarà un ottimo contorno da servire, ad esempio, insieme ad un secondo di carne.