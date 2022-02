Succede spesso che il nostro computer, dopo qualche anno di utilizzo, si rallenti. Le sue prestazioni diminuiscono notevolmente e la sua capacità di accendersi o collegarsi ad internet velocemente si affievolisce sempre di più. Il problema è che all’interno dei computer, esattamente come per il telefono, ci sono file per noi preziosissimi. Sia che lo usiamo per lavoro, sia per diletto all’interno conserviamo ricordi, fatture, bollette, contratti e tutta una serie di documenti personali. Ma capita abbastanza spesso che molti di questi file siano datati e che non vengano usati spesso. Il numero di cose contenute all’interno della memoria dell’hard disk può incidere sulle prestazioni del computer stesso. Velocizziamo il nostro computer con poche e semplici mosse.

Ecco quali sono le prime cose da eliminare

La prima cosa da fare è verificare la capacità del nostro hard disk interno. Entrando in Impostazioni, alla voce “sistema” troveremo anche “archiviazione” che appunto ci indicherà il livello di memoria occupata e quello ancora disponibile. Se notiamo che il nostro computer è saturo di file, la mossa successiva sarà eliminare i file temporanei, che troveremo subito sotto. Questi file sono creati per memorizzare le informazioni temporaneamente, per un utilizzo intermedio di un programma. Per questo potremo eliminarli facilmente liberando una buona parte di memoria. Un’altra mossa da fare è quella di cancellare cronologie e cookies dal computer e, quindi, dal nostro motore di ricerca. Anche in questo modo daremo maggiore spazio alla nostra memoria interna. Un’altra cosa che si dovrebbe fare è quella di eliminare file doppi. Ovvero immagini, documenti, pdf salvati magari per sbaglio due o più volte.

Velocizziamo il nostro computer che ormai ci sembra solo da buttare liberando la memoria e aumentando immediatamente le sue prestazioni senza spendere soldi

Per quanto riguarda i file temporanei esistono diverse app che possono aitarci e risolvere il problema facilmente. CCleaner, per esempio, nella sua versione gratuita offre la possibilità di eliminare questi file dal computer e gli errori di registro di sistema. Mentre CloneSpy potrebbe esserci utile nel trovare file doppi che hanno stesso nome, stesso contenuto e caratteristiche comuni e con un solo click potremo eliminarli. Una cosa molto importante, soprattutto sui computer di lavoro è spostare ogni file datato su un hard disk esterno. I file degli anni passati, revisionati e archiviati possono essere quindi spostati senza per forza intasare la memoria del computer. Così come le fotografie di vacanze estive, di mete invernali o di weekend economici in giro per l’Italia. Eliminandoli dal sistema interno potremo rendere veloce il nostro computer immediatamente. E l’hard disk possiamo sempre portarlo con noi in modo da averlo a disposizione all’occorrenza. Ne esistono di diversi con prezzi accessibili. Addirittura, spendendo meno di 15 euro potremo averne uno con 2 Terabyte di memoria. Infine, velocizziamo il nostro pc e aumentiamone le prestazioni con una mossa astuta, ovvero sostituendo la RAM con una con più capienza.