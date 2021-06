Negli ultimi anni abbiamo iniziato ad utilizzare WhatsApp e Facebook che ci hanno migliorato la vita.

Adoriamo caricare le foto su Instagram e utilizziamo molto le app di messaggistica.

Sicuramente una vita molto social che ci permette di restare sempre in contatto con le persone.

Quasi tutti noi utilizziamo WhatsApp e Telegram per scrivere ai nostri amici o colleghi. Ma almeno una volta ci sarà capitato di desiderare di avere un numero anonimo per non dover comunicare a tutti il nostro numero privato.

Non vogliamo che troppe persone abbiano il nostro numero e vogliamo avere un minimo di privacy.

Ma come fare? WhatsApp richiede sempre un numero per poter utilizzare l’app.

Esiste un trucco per garantire la nostra privacy e stiamo per scoprirlo.

Svelato il trucco geniale per utilizzare WhatsApp senza che nessuno se ne accorga

Molte volte quando veniamo aggiunti ad un gruppo WhatsApp ci pentiamo di aver lasciato il nostro numero.

Che siano i colleghi o il gruppo di palestra, siamo certi che il cellulare suonerà per tutto il giorno.

Se non risponderemo mai passeremo per anticipati ma se ci faremo vedere troppo intraprendenti ci disturberanno di continuo.

Come fare per evitare tutto ciò? Come poter scrivere a chi vogliamo senza che altri se ne accorgano?

In pochi sanno che per utilizzare WhatsApp in maniera anonima ci basterà avere un numero temporaneo.

Potremo ottenerlo grazie a dei siti web specializzati che ci permetteranno di fare la procedura di autenticazione dell’app.

Avremo così un numero che ci permetterà di utilizzare l’app ma sarà diverso dal nostro personale. Ecco svelato il trucco geniale per utilizzare WhatsApp senza che nessuno se ne accorga.

Riusciremo così a scrivere a chi vogliamo senza dover lasciare il nostro numero personale.

Qualche suggerimento in più

Quando dobbiamo dire il nostro numero di cellulare per cortesia potremmo dare il numero che utilizziamo nelle ore di lavoro.

Per mantenere la nostra privacy e non essere disturbati troppo potremo avere un numero personale che daremo solo a poche persone prescelte.

In questo modo potremo dimenticarci almeno per 12 ore del numero su cui veniamo disturbati e goderci appieno la nostra vita personale.

Ricordiamoci sempre di essere comunque educati con le persone che ci circondano. In questo modo capiranno da sole quando è il caso di non disturbarci troppo.

