Le infradito sono le scarpe più usate durante il periodo estivo sia per la loro comodità sia per la loro praticità. Purtroppo, come spesso accade, passeggiando tra scogli e diverse strade può succedere un inconveniente.

Cioè potremmo rimanere a piedi scalzi perché magari una delle due infradito, o entrambe, possono essersi rotte. Solitamente ciò che si rompe è la parte di plastica infilata nel foro della scarpa che con qualche movimento brusco del piede potrebbe facilmente staccarsi.

Come fare in una situazione di questo tipo? Solitamente si tende a buttarle e a ricomprarne di nuove ma esistono dei modi alternativi ed originali per evitare di acquistarne altre.

Mai più infradito rotte con 3 trucchi molto singolari ma ingegnosi per aggiustarle. A volte basta proprio poco, semplici oggetti che magari non ci aspettiamo ma che possono risultare davvero utili in questi casi.

Cominciando dal primo trucchetto, magari ci è capitato di andare a piedi a comprare il pane e una delle infradito ci abbandona prima del tempo. Bene, con la linguetta di plastica per chiudere il pane potremmo provare a risolvere il problema.

Innanzitutto si deve infilare la parte di plastica dell’infradito che si è staccata nel foro in cui si trovava. Poi bisogna mettere la linguetta del pane intorno al perno che teneva fermo il tutto e tirare dall’alto per capire se la riparazione ha funzionato.

Il secondo trucco è usare la linguetta di una lattina di una bibita che magari stavamo bevendo mentre passeggiavamo e si sono rotte le infradito. Anche in questo caso il primo passaggio da fare è rinfilare il perno di plastica che si è staccato dentro il foro.

Poi si deve staccare la linguetta della lattina, metterla intorno al perno e tirare dall’alto per capire se la riparazione è stata fatta correttamente.

Il trucco dell’elastico per capelli

Il terzo e ultimo trucco è l’uso di un elastico per capelli per riparare le infradito. I passaggi sono i seguenti. La prima cosa da fare è indossare l’infradito infilando il metatarso dentro l’elastico.

Poi bisogna tirare l’elastico verso l’alto affinché aderisca bene sulla suola e lo si dovrà far ruotare per formare un cappio dove infilarci l’alluce.

Detto ciò si può provare a camminare per vedere se questo metodo alternativo ha funzionato.

