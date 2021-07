In estate ci riposiamo e rilassiamo durante le ferie. Sappiamo, però, che le vacanze sono il momento ideale per sistemare la casa. Ci danno la possibilità di rinnovarla e abbellirla senza dover far tutto nel periodo invernale. In un precedente articolo abbiamo scoperto “5 idee geniali per arredare casa con 1 solo accessorio di tendenza” che ci hanno aiutato ad abbellire la nostra dimora. Abbiamo capito anche che “questa pianta tropicale è perfetta per la casa ed è amica degli animali”, ma come possiamo fare a dare un tocco di novità spendendo poco?

Scopriremo insieme che per abbellire la nostra casa basterà dipingere i termosifoni e che sarà davvero facile e divertente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Svelato il trucco geniale per dipingere i termosifoni risparmiando soldi ed energia

Il fai da te è da sempre uno degli hobbies preferiti da tutti noi. Ci rilassa e ci regala tante soddisfazioni. Avevamo già notato che è “incredibile quanto sia facile aggiustare una sedia rotta in poco tempo senza fatica”. Questa volta, però, vogliamo capire come restaurare anche i nostri termosifoni.

Ci serviranno pochi prodotti e attrezzi per fare un bel lavoro. Innanzitutto, dovremo posizionare un telo di plastica dietro al nostro termosifone con l’aiuto del nastro adesivo di carta. Eviteremo, così, di macchiare il muro durante la colorazione.

Dovremo poi utilizzare un prodotto che vada a rimuovere la vecchia vernice presente sul calorifero. Trascorso il giusto tempo, andremo a rimuovere il tutto con l’aiuto di una spazzola metallica. Se il termosifone è nuovo ci basterà, invece, pulirlo bene con un panno umido e del sapone neutro.

A questo punto inizieremo a colorare il termosifone con l’aiuto del pennello. È fondamentale tirare bene l’apposita vernice in modo che non si formino cumuli o gocce. Lasceremo asciugare per un giorno e poi potremo procedere con la seconda mano di vernice.

Ecco svelato il trucco geniale per dipingere i termosifoni risparmiando soldi ed energia. La nostra casa sembrerà subito nuova e curata.

Il trucco: non occorre smontarli

Anche se si può pensare che sia meglio smontarli, questo ci darà solo più lavoro del previsto. Quando dipingiamo i nostri termosifoni basterà utilizzare un pennello. Smontare completamente un termosifone potrebbe richiedere l’aiuto di un idraulico che probabilmente farebbe pagare il suo intervento. Inoltre, se smontati, si corre il rischio di creare perdite che potrebbero rovinare i pavimenti o il mobilio circostante. Evitiamo di crearci più problemi del previsto.

In poche semplici mosse fai da te metteremo a nuovo la casa grazie ad un solo tocco di colore.