Amiamo arredare ed abbellire la nostra casa per renderla unica e bellissima. Vogliamo prendercene cura e per questo ci siamo interessati al fai da te.

Questo ci permette di prenderci cura al meglio della nostra dimora e di risparmiare anche tanti soldi.

Abbiamo imparato a restaurare alcuni mobili o ad abbellirli con qualche tocco personale.

Ma ci sono ancora alcuni lavoretti che non sappiamo fare perfettamente e che vorremo riuscire ad imparare.

È sicuramente capitato a tutti di trovare una delle nostre sedie rotte o scollate e non abbiamo saputo che fare. Buttarle è escluso ma come possiamo intervenire?

Per nostra fortuna in questo articolo troveremo la risposta che cerchiamo. Leggiamola insieme.

Incredibile quanto sia facile aggiustare una sedia rotta in poco tempo senza fatica

Il fai da te è uno dei tanti hobbies che spopola nell’ultimo periodo. Ci permette di abbellire o aggiustare tanti oggetti e ci dà la possibilità di esprimere la nostra creatività.

Ma quando si rompe qualche mobile della nostra casa è fondamentale conoscerne almeno le basi.

Ci siamo accorti sicuramente di avere una sedia rotta che magari non possiamo buttare per non rovinare l’intero arredamento. Ma cosa possiamo fare?

Se la sedia è di legno ci basterà un trucchetto tanto geniale quanto semplice. Dovremo acquistare della colla vinilica specifica per il legno e spargerla sul punto in cui si è staccato il pezzo.

Una volta incollate le due parti interessate dovremo fissare il tutto con degli oggetti pesanti che favoriranno la presa immediata della colla.

Nel caso in cui dovessimo incollare la seduta della sedia od una gamba non dovremo far altro che mettere la colla e posizionare la sedia a testa in giù.

Così facendo il peso della sedia favorirà il fissaggio della colla e nel giro di qualche ora sarà tutto sistemato.

È davvero incredibile quanto sia facile aggiustare una sedia rotta in poco tempo senza fatica. In questo modo non dovremo neanche chiedere l’aiuto di uno specialista del settore. Riusciremo a fare tutto da noi.

Come stendere la colla?

Quando dobbiamo incollare un pezzo della nostra sedia, è sempre meglio avere un pennello a portata di mano.

Questo ci aiuterà a stendere la giusta quantità di colla senza correre il rischio di metterne troppa. Infatti, una volta steso il primo strato, noteremo subito se la quantità è giusta o se è il caso di aggiungerne un altro po’.

Inoltre, utilizzando pennelli di varie misure, potremo arrivare anche nei punti più piccoli o scomodi da raggiungere sulla nostra sedia.

Adesso sì che potremo vantarci di essere dei maghi del fai da te. In poche mosse e con pratici consigli riusciremo sempre a prenderci cura della nostra casa.

