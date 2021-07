La nostra casa è la nostra fortezza. Amiamo prendercene cura e ci piace arredarla al meglio.

Abbiamo scelto con attenzione i colori delle pareti ed ogni mobile. Sappiamo riconoscere la pianta ideale per ciascuna stanza e come pulire la nostra dimora.

Ma quando vogliamo darle un tocco di tendenza non sappiamo come fare. Dobbiamo per forza cambiare l’arredamento di continuo o basta solo qualche trucchetto?

Grazie a questo articolo scopriremo come rendere unica la nostra casa con un unico accessorio di tendenza.

5 idee geniali per arredare casa con 1 solo accessorio di tendenza

Abbiamo arredato la nostra casa con gusto facendo attenzione ad abbinare correttamente mobili ed accessori.

Ma a volte vorremmo darle quel tocco in più per renderla ancora più elegante ed esclusiva.

Ma come fare? Non possiamo di certo cambiare tutto l’arredamento ogni volta.

Pochi di noi sanno che per renderla unica e particolare ci basterà un unico accessorio di tendenza. Stiamo parlando del foulard.

Accessorio moda molto utilizzato, questo non serve solo per impreziosire la figura di ogni donna.

Infatti, potremmo utilizzarlo come segna posto per le sedie. Annodiamone uno per ogni sedia del nostro salotto. La nostra tavola sarà ancora più chic.

Utilizziamolo al posto delle classiche federe per i cuscini per arricchire maggiormente il nostro divano.

Leghiamone più di uno insieme per ricreare festoni o ghirlande ideali per le feste.

Non dimentichiamoci poi di utilizzarlo come copri vaso dandogli la classica annodatura come una bandana.

Scegliamo quelli più colorati o con stampe particolari e inquadriamoli come fossero vere e proprie opere d’arte.

Ecco svelate le 5 idee geniali per arredare casa con 1 solo accessorio di tendenza. In poche semplici mosse riusciremo a regalare la giusta originalità alla nostra casa.

Come scegliere il foulard

Quando decidiamo di arredare casa con la tecnica dei foulard sarà importante scegliere i più particolari.

Cerchiamoli di forma quadrata e rettangolare. Acquistiamoli sia di seta che in materiali sintetici e soprattutto sbizzarriamoci nella scelta di colori e fantasie.

Non dovremo per forza spendere tanti soldi. Possiamo trovare i migliori foulard in qualsiasi negozietto vintage o nei mercatini.

In questo modo riusciremo a trovare i modelli più belli di sempre e a poco prezzo.

Ecco come arredare casa con gusto e colore. I nostri ospiti resteranno incantati dalla nostra creatività e la nostra casa acquisterà subito quel tocco di classe in più.

Se al Lettore interessa l’argomento si consiglia questa lettura.