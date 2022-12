Rivoluzionario metodo per asciugare il bucato in inverno: addio puzza e umidità dentro casa

Far asciugare i panni lavati in inverno è sempre un bel problema. Molti hanno l’asciugatrice ma, se non la si ha, ci si deve arrangiare. Vediamo come fare.

Il freddo è ormai arrivato. Come ogni stagione, anche l’inverno ha i suoi pro e i suoi contro. Molti lo amano perché a breve festeggeranno le festività di fine anno in maniera alternativa e indimenticabile, molti altri sono in febbricitante attesa di scoprire cosa porterà il nuovo anno. Festività e previsioni future a parte, di certo la stagione invernale porta anche tanti problemi quotidiani da affrontare. Un grosso problema con cui tutti siamo costretti a confrontarci è l’asciugatura del bucato in casa. Quando fa freddo, e oltretutto è nuvoloso, o peggio ancora piove, è impensabile stendere i panni lavati all’esterno. Nei mesi invernali, tutti ci ritroviamo con stendibiancheria sparsi per casa e traboccanti di panni che ci impiegano giorni per asciugare. Oltre alla perdita di tempo e alla casa accampata alla bell’è e meglio, ciò crea un forte disagio anche in termini di cattivi odori e umidità.

Ecco svelato il rivoluzionario metodo per asciugare il bucato in casa senza usare la costosa asciugatrice

Molte persone hanno l’asciugatrice ma, coi tempi che corrono, meglio farne a meno anche perché si tratta di un elettrodomestico piuttosto energivoro. Molti altri, invece, sistemano i panni bagnati sui termosifoni. Così facendo, però, si abbassa il potere riscaldante degli elementi, con un conseguente maggior consumo di gas.

Per prima cosa, i panni vanno strizzati molto bene, magari facendo un doppio giro di centrifuga, se i tessuti non sono troppo delicati. Fatto ciò, i panni vanno poi stesi ben aperti e tenendoli tra loro ben distanziati. Se si ha la fortuna di godere di una bella giornata invernale col sole, sistemare lo stendibiancheria sul balcone, almeno nelle ore centrali della giornate, ad esempio dalle 10 alle 14-15. Dopodiché, ritirare lo stendino in casa, sistemandolo in una stanza che faremo arieggiare spesso e dove non c’è troppa umidità. Infine, nella stessa stanza, collocare una ciotola piena di sale grosso. Questo ha una potente capacità di assorbire l’umidità che inevitabilmente si viene a creare. Potremmo approfittare anche per profumare l’ambiente, bagnando il sale con qualche goccia di olio essenziale a piacere.

4 geniali alternative allo stendibiancheria

Sarà facile immaginare che il rivoluzionario metodo per asciugare il bucato in inverno richiede più spazio del solito perché, come già detto, i panni vanno aperti bene e distanziati. L’ideale sarebbe avere più stendibiancheria a disposizione. Non tutti li hanno e, soprattutto, ingombrano molto. Vediamo allora alcune ingegnose idee: