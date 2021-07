Con l’arrivo del caldo e dell’afa cambiano anche i nostri desideri a tavola. In questi mesi, effettivamente, ci troviamo tutti a preferire piatti leggeri e poco conditi, piuttosto che ricette sostanziose e piene di ingredienti. Le alte temperature, infatti, rendono più difficile e faticoso il lavoro dell’apparato digerente e per questo è meglio optare per piatti semplici.

Senza rinunciare al gusto

Il tutto ovviamente non deve, però, andare a discapito del gusto e del sapore. D’altronde, è del tutto possibile preparare primi piatti gustosi e da leccarsi i baffi, anche se contenenti uno o due ingredienti. Ancor meglio se gli alimenti che utilizziamo per questi condimenti estivi si rivelano salutari anche sotto altri punti di vista, che magari molti di noi ancora non conoscono. A questo proposito, oggi parleremo proprio di un possibile condimento per la pasta che, grazie alle caratteristiche dell’ingrediente principale, si rivela benefico e vantaggioso.

Svelato il sensazionale condimento per pasta che tiene a bada colesterolo e pressione alta

Come sappiamo, alcuni alimenti si rivelano essenziali per controllare, o addirittura prevenire, diversi fastidi e disturbi. Per questo, inserirli nella propria alimentazione, come ingredienti principali o come condimenti, non può che essere una buona idea. Ecco, quindi, svelato il sensazionale condimento per pasta che tiene a bada colesterolo e pressione alta. Stiamo parlando delle cime di rapa.

Con sole 32 calorie per 100 grammi di prodotto, infatti, questa verdura a foglie verdi si rivela un ottimo alleato della nostra salute. Innanzitutto, contiene una grande quantità di potassio, che incide e aiuta ad abbassare la pressione sanguigna. In secondo luogo, grazie ad altre importanti componenti presenti nella sua struttura, quali ad esempio le fibre, mostra un ruolo nell’assorbimento della bile e nella riduzione del colesterolo. Per non parlare del fatto che si rivela un condimento buonissimo e gustosissimo.

Basterà saltarle leggermente in padella e condirle preferibilmente con spezie, quali aglio o cipolla. Evitando, così, di utilizzare il sale. Scegliendo poi una pasta a basso impatto calorico, quale, ad esempio, quella di farro, prepareremo un piatto saporito, gustoso, e del tutto salutare.