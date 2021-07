Mangiare sano e in modo equilibrato si sa che può portare grandissimi benefici al nostro corpo e alla nostra salute. Lo abbiamo visto in altri nostri articoli come quello in cui abbiamo parlato di come tenere bassi il livello dei trigliceridi mangiando certi alimenti.

Quello che certo non ci possiamo immagine è questo. Cioè che avere uno stile di vita sano ed equilibrato mangiando bene può avere degli effetti incredibili sulla fertilità, in particolare quella maschile.

Pochi lo sanno ma mangiare seguendo questa dieta perfetta aumenterà la fertilità maschile. Infatti, uno studio fatto su tre aree dell’Italia e pubblicato sulla rivista European Urology Focus ha messo in risalto questo aspetto interessante.

Le zone erano la valle del fiume Sacco, tra Frosinone e Latina, la Terra dei Fuochi e la provincia di Brescia.

I risultati della ricerca

Sono stati presi in esame circa 263 giovani tra i 18 e i 22 anni, divisi in due gruppi e chiesto loro di seguire una dieta alimentare per 16 settimane circa. Il primo gruppo ha seguito una dieta mediterranea.

Al secondo, invece è stato consegnato un opuscolo del Consiglio Italiano per la Ricerca e l’Agricoltura e l’analisi dell’economia Agraria (CREA). All’interno c’erano alcune linee guida per un’alimentazione sana e corretta.

Il risultato è stato sorprendente. A sostenerlo è stato anche il Responsabile del Primo servizio pubblico di medicina dello stile di vita in uroandrologia della ASL di Salerno, Luigi Montano.

Infatti sembra che la dieta mediterranea sia in grado di avere un effetto antinfiammatorio e antiossidante contrastando lo stress ossidativo.

Lo stress ossidativo è il principale responsabile del peggioramento della qualità del liquido seminale causando danni al DNA dei gameti negli uomini.

Quindi, via libera alla dieta mediterranea, che ha anche effetti benefici nel prevenire malattie cardiovascolari e oncologiche come sostiene la Fondazione Umberto Veronesi. Inoltre aiuta anche a far perdere peso.

La dieta prevede un consumo di legumi, frutta sia semplice che secca, verdure, cereali, pesce (di piccola taglia meglio) e olio extravergine d’oliva.

