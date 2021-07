Chi si trova a Roma o ha in programma di fare un viaggio a Roma deve assolutamente conoscere questo luogo veramente unico. È possibile infatti fare un romantico aperitivo vicino Roma in una vigna.

Quando si sente parlare di aperitivo in vigna subito vengono in mente quelli della Toscana, del Piemonte, dell’Emilia o della Lombardia. Questi luoghi esistono anche nel Lazio, e quindi perché non provare qualcosa di nuovo. Un’esperienza unica nel suo genere nei dintorni di Roma.

Spettacolari vigne a pochi passi da Roma per un aperitivo al calar del sole

Un vero inno alla tradizione laziale. Vino e prodotti tipici della terra da gustare in compagnia. Ci sono moltissime aziende vitivinicole che hanno deciso di aprire le porte delle loro splendide vigne.

E qui sarà possibile fare un delizioso picnic seduti su dei morbidi cuscini bianchi in mezzo alla natura. Una delle caratteristiche è proprio il pallet in legno che funge da tavolo che accentua ancora di più l’atmosfera bucolica.

Alcune aziende dove fare aperitivo

La zona dei Castelli è immersa nel verde e quindi la scelta è molto ampia. Molto famosi per il loro cibo e il vino, i Castelli sono una tappa fissa di chi vuole vivere completamente l’esperienza laziale. Oltre però alle varie locande, oppure alle osterie, c’è la possibilità di fare aperitivo anche in vigna.

In questo modo cibo, vino e spettacolo naturale si fondono in una sola e unica esperienza. Le aziende sono moltissime e ognuna di loro offre servizi diversificati come anche i prezzi.

Una molto famosa è l’agriturismo tenuta Santi Apostoli. Oppure anche l’azienda agricola Gabriele Magno, l’Epos bistrot Poggio Le Volpi, azienda agricola Biologica De Sanctis, Merumalia Wine resort, l’azienda agricola Villa Simone e il Casale Vallechiesa. Queste sono solo alcune delle spettacolari vigne a pochi passi da Roma per un aperitivo al calar del sole. Ma ce ne sono tantissime altre tutte da scoprire e da consigliare.

