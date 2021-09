C’è qualcosa che bisogna sapere sui gerani. A differenza di ciò che pensiamo, non sono piante stagionali estive. Al contrario, i gerani sono piante perenni capaci di sopravvivere per molti anni. Il problema è che devono avere le condizioni climatiche giuste. Questa varietà si adatta perfettamente ai climi miti del Mediterraneo, per esempio. Mentre il freddo, le gelate, la pioggia incessante, sono tra le condizioni che fanno morire la pianta. Questo non significa che i gerani di chi vive in zone fredde debbano morire.

Ed ecco svelato il segreto per salvare i gerani dal freddo invernale e avere fioriture rigogliose in primavera. In realtà le tecniche per proteggerli sono diverse. La costante è che con i primi abbassamenti di temperatura, i gerani devono essere posizionati in un luogo riparato. Prima di spostarli, però, bisogna eliminare ogni traccia di foglie e rametti secchi e marciume. In questo modo si proteggono dall’attacco di insetti e micosi. Una volta fatto ciò, bisogna capire se lasciare i gerani nelle fioriere o optare per un’altra soluzione.

Svelato il segreto per salvare i gerani dal freddo invernale e avere fioriture rigogliose

Se l’inverno non è troppo rigido e le temperature non scendono sotto lo zero allora possiamo lasciare i nostri gerani nei loro vasi o fioriere. Un’accortezza può essere quella di coprirli con del tessuto non tessuto o con un telo di plastica. L’importante è che i gerani non tocchino direttamente il telo perché si rovinerebbero.

Se il gelo e il freddo si fanno sentire, invece, bisogna agire in un altro modo. Iniziamo spostando i vasi in un luogo riparato, solitamente esposto a ovest. Nel frattempo facciamo in modo che i vasi non tocchino terra. Quindi si può scegliere di metterli sopra un pallet o su delle cassette per ortaggi. Così si agisce proteggendo i gerani dal freddo ma anche dalle gelate. Questo tipo di pianta non deve essere quasi mai annaffiata in caso di gelate. Chiaramente se si dispone di un garage o una cantina dove riporli, questa sarà la soluzione migliore. Comunque bisognerà sempre alzare le fioriere da terra.

Quando si vive in zone montuose, dove gela o nevica, bisognerà cambiare strategia. Estraiamo ogni pianta dal suo vaso e riponiamola in uno scatolone. Sul fondo stendiamo uno strato di paglia o di torba. Infine avvolgiamo ciascuna pianta con un foglio di giornale. La scatola andrà conservata in cantina o n uno sgabuzzino. In questo modo i gerani saranno salvi fino a primavera, quando si potrà riprendere a innaffiarli.