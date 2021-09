La frutta e la verdura sono gli alimenti più salutari in assoluto da inserire nella nostra dieta quotidiana. La varietà dei prodotti naturali è letteralmente infinita e l’impiego che se ne può fare in cucina ha tantissime varianti e combinazioni.

Ma non solo, ormai frutta e verdura fanno parte degli ingredienti più frequentemente usati sia nella cosmesi che nell’industria farmaceutica. Indubbiamente, il metodo migliore per impiegarli rimane, però, in cucina. Nutrirsi di alimenti buoni e salutari è un ottimo modo per prenderci cura di noi. Al via quindi: insalate, succhi, macedonie, marmellate e chi più ne ha, più ne metta.

Negli ultimi anni è letteralmente spopolata la moda delle centrifughe, dei super bibitoni salutari proprio a base di frutta e verdura. Ma ciò non ha fermato gli sprechi tipici della cucina e non solo. Basti pensare che la buccia della frutta e della verdura è composta essenzialmente da molecole difficilmente degradabili. Le fibre alimentari da cui è composta la buccia, però, sono dei nutrimenti molto validi per il nostro organismo, vediamo, dunque, come impiegarle.

Evitare gli sprechi con questi biscotti naturali a base di frutta e verdura

È necessaria, però, una premessa, prima di entrare nel vivo della ricetta. È bene tenere a mente che non tutta la buccia della frutta è commestibile, poiché poco gradevole a livello di sapore. Alcune bucce da scartare sicuramente sono quelle di banane, cocco, nespole, fichi d’india, ananas, agrumi trattati con cere e dei kiwi. Altre di cui, invece, possiamo farne un sorprendente impiego sono le bucce dell’anguria, che sicuramente nel nostro immaginario avremmo scartato per prime.

Fatta questa premessa, possiamo scoprire come evitare gli sprechi con questi biscotti naturali a base di frutta e verdura. Ciò che occorre sono semplicemente gli scarti del centrifugato, che non sono affatto immondizia, come possiamo pensare. Infatti, se uniamo circa 150 grammi di bucce di centrifuga a 300 grammi di farina, 5 cucchiai di miele e 50 grammi di burro, otterremo un impasto per biscotti molto salutare e sfizioso.

Dopo aver amalgamato tutto con cura, basterà apporre piccole quantità di impasto su una teglia, aiutandosi magari con uno stampino per biscotti. L’impasto dovrà cuocere per circa 20 minuti in forno, a 180°C. Al termine della cottura, si potrà aggiungere sopra ai nostri biscotti dello zucchero a velo.

In questo modo otterremo degli ottimi biscotti super sfiziosi e soprattutto salutari. Eviteremo gli sprechi e sarà un ottimo metodo per sperimentare nuove combinazioni in cucina a base di frutta e verdura.