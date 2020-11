Quando le foglie di una pianta si presentano di colore scuro, sono accartocciate, oppure perdono il loro colore naturale e hanno delle macchie marroncine, questi sono sintomi di una malattia. In più, se la pianta ha delle parti marce tra radici e attaccatura, o della polvere bianca o nerastra sulle foglie, purtroppo si potrebbe essere in presenza di un fungo.

Le malattie portate dai funghi (o micotiche) si manifestano con l’eccessiva umidità. Tutte o quasi le piante sono possibili vittime: piante ornamentali, piante aromatiche, piante da frutto.

Se una pianta presenta queste caratteristiche, è immediatamente necessario agire per eliminare il parassita che la sta attaccando. Contrariamente la malattia la porterà alla morte.

Per agire tempestivamente, ecco come eliminare dalle piante micosi e malattie dei funghi con rimedi naturali.

Quali sono le malattie micotiche più comuni

Tra le malattie “fungine” più comuni si elencano:

a) Il mal bianco che si presenta appunto con macchie biancastre e foglie con leggera peluria bianca, destinate a ingiallire e cadere;

b) La ruggine è un fungo pericoloso che attacca tra aprile e giugno. Infetta le piante e crea macchie giallognole sulle foglie, fino a uccidere la pianta;

c) Marciume delle radici o del colletto che si ha quando la base della pianta e le radici marciscono.

d) La muffa grigia, come il mal bianco, ricopre di una patina polverosa foglie e frutti;

e) L’antracnosi è una malattia che coglie le piante dopo la potatura, perché si istalla nei tagli e nei tessuti della pianta. Colpisce soprattutto boccioli e foglie appena nate.

Quali sono le piante più colpite

Non esistono piante che soffrono maggiormente di questa malattia. Infatti, tutte le piante sono possibili vittime dei funghi:

a) piante da frutto come peschi, meli, limoni, aranci;

b) piante da orto come zucchina, melanzana, cetriolo, pomodoro, e piante aromatiche;

c) piante ornamentali da interno o sterno come petunie, geranio, zinnia, salvia splendens, spatifillo, croton etc e bonsai.

Prevenire è meglio che curare

È possibile riuscire a prevenire gli attacchi dei funghi e le malattie crittogame e fungine.

Ciò è possibile seguendo delle regole che riguardano quando si innaffiano le piante: è necessario evitare di bagnare le foglie, annaffiare la sera quando l’umidità aumenta.

Ancora, si può asportare quelle foglie che presentano il male non toccandole direttamente. È meglio eliminare totalmente le piante troppo colpite per evitare un contagio delle altre. Non usare gli stessi attrezzi e vasi per piante malate e piante sane se non dopo averli accuratamente sanificati.

Come eliminare dalle piante micosi e malattie dei funghi con rimedi naturali

Si può scegliere di trattare il problema senza usare prodotti chimici. Questi eliminerebbero i funghi ma creerebbero intossicazioni di altro tipo. Quindi se non strettamente necessario, si possono sperimentare questi rimedi biologici:

a) aglio in soluzione liquida, il cui odore è capace di debellare molti parassiti;

b) anticrittogamico al bicarbonato, fatto da due litri d’acqua per un cucchiaino di bicarbonato;

c) anticrittogamico con aceto: 10 ml di aceto bianco in 1 litro di acqua;

d) anticrittogamico con latte: 2 parti d’acqua e una di latte intero da spruzzare sulle foglie;

e) soluzione di equiseto: frullare un mazzo di equiseto fresco e lasciare in ammollo in acqua per 24 ore.

I trattamenti vanno fatti immediatamente, appena compaiono i primi sintomi della malattia. È bene spruzzare le soluzioni preparate sulle foglie almeno due volte a settimana. In casi più gravi, anche una volta ogni due giorni.

Come eliminare dalle piante micosi e malattie dei funghi con rimedi naturali? Il momento migliore è la mattina, spruzzando sia sulla parte superiore delle foglie sia su quella inferiore.