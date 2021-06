Con la bella stagione non si ha la voglia di perdere tempo ai fornelli. Sempre più gente, infatti, sceglie di trascorrere le giornate fuori casa in compagnia e al mare. Chi sceglie un panino al volo e chi un piatto da preparare in pochissimo tempo.

In questo articolo, il team di ProiezionidiBorsa consiglia dei facili rimedi per non perdere più tempo e sprecare energia. Ecco i geniali trucchetti da usare in cucina per risparmiare tempo e denaro e godere delle belle giornate estive all’insegna del relax.

Preparare l’uovo in 2 minuti

Per preparare un gustosissimo uovo in 2 minuti ciò che ci serve è uno stampo per cupcake. Rompiamo l’uovo all’interno dello stampo e aggiungiamo il sale o il pepe. In un pentolino o in una padellina mettiamo a bollire un po’ d’acqua e aceto e poggiamo lo stampo contenente l’uovo. È necessario che la base dello stampo poggi e non sia sommersa, poiché deve solo scaldarsi. Non appena vediamo che l’albume inizia a cuocersi chiudiamo con il coperchio. Aspettiamo 2 minuti e prendiamo lo stampo, facendo attenzione. Giriamo e togliamo lo stampo. Ed ecco un perfetto uovo da gustare.

Fare i pancake senza il mestolo

Un metodo veloce e semplice per mettere il preparato dei pancakes in padella non è il mestolo. È il contenitore di plastica con beccuccio che usiamo per le salse o per l’olio. Dopo aver preparato la miscela dei pancake la mettiamo all’interno del contenitore. Grazie al beccuccio riusciremo a fare dei perfetti cerchi in padella. Ed ecco dei pancake buoni e super veloci.

Cubetti di burro? Mai stati così semplici da fare

Il burro è usato in varie pietanze, non solo per fare i dolci. C’è chi lo usa sopra la carne e chi lo usa per dare un tocco di gusto alle patate al forno. Il segreto per fare dei cubetti è mettere il burro fuso nello stampo per ghiaccio e congelarlo. Non appena ci servirà, eccolo pronto per dare un tocco di sapore ai nostri piatti.

