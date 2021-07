Siamo invitate ad un matrimonio nell’imminente agosto e la cerimonia si svolge di pomeriggio-sera. Il primo pensiero è al vestito, agli accessori e in generale al come conciarci al meglio per la festa. Raccogliamo infatti qualche consiglio utile direttamente dal mondo del beauty fashion per apparire al meglio senza osare.

Prima regola

Intanto, calma. La brama di volerci distinguere potrebbe prendere il sopravvento e se per distinguerci diventiamo eccessive, meglio evitare. La protagonista è la sposa e anche se il galateo ci dà delle concessioni (come, ad esempio, la possibilità di vestire con colori chiarissimi), il buon senso deve farla da padrone. Siamo invitate e per onorare l’invito saremo curate, eleganti ma senza esagerare. Ci sarà il momento in cui saremo noi le protagoniste, ma non è questo.

Come truccarsi per un matrimonio di sera ad agosto e avere un tocco chic

La cerimonia sarà di sera e questo incide sul tipo di look da scegliere. Sull’abbigliamento e sul trucco. Sicuramente usciremo già nel pomeriggio per la cerimonia in Chiesa, quindi facciamo attenzione ad un trucco che non cola. E possiamo seguire questo valido suggerimento al seguente link.

Da evitare

In alcune cerimonie non possiamo non notare alcune invitate che abbinano in modo scrupoloso il trucco al vestito. Esempio: vestito azzurro, ombretto monocolore azzurro. Scelta decisamente discutibile vista una delle funzioni del trucco che è quella di rendere migliore l’aspetto del viso. Attenuare i difetti ed esaltare i pregi. Inoltre, le sfumature, spesso, soprattutto sulle palpebre sono necessarie, in luogo di un colore unico e compatto.

Si al glitter

Il nostro consiglio su come truccarsi per un matrimonio di sera ad agosto e avere un tocco chic è quello di percorrere la stagione che viviamo. Quindi facciamo spazio ad un tocco glitter (scintillante) o metal, brillantino per intendersi, visto che la cerimonia si svilupperà soprattutto nella serata. La base sarà quindi molto sobria con colori pastello e il tocco luminoso sulle palpebre servirà a dare un tocco chic, luminoso, vivace ma pur sempre di gusto. In particolare, le tonalità dorate sull’abbronzatura rappresentano una vera sottile scia luminosa che ci donerà luce nel buio suggestivo della serata.