Come rendere il bidet ingiallito dalle macchie di nuovo bianco e splendente con l’aiuto di alternative naturali ed economiche

Mantenere il giusto livello di igiene in casa è importante. Durante le pulizie quotidiane bisogna fare i conti anche con il bagno e soprattutto con i sanitari. Non si può lasciare di certo in condizioni di degrado. Bidet e wc devono essere splendenti, visto l’utilizzo giornaliero, anche se si tratta di avere a che fare con materiali delicati. Spesso utilizzando prodotti troppo aggressivi si corre il rischio di rovinare lo strato superficiale di smalto. Capita, nonostante la cura e l’attenzione, che le macchie rimangano a lungo e non è un belvedere. Ma a tutto c’è un rimedio, anzi più di uno.

Vediamo come rendere il bidet ingiallito dalle macchie bianco splendente con l’aiuto di alternative naturali economiche.

Sbiancare con scrupolosità

Anche se esistono dei nuovi rivestimenti che tendono a non ingiallire, la maggior parte dei sanitari ancora si deve sbiancare manualmente con l’ausilio di prodotti adatti. Anche alcuni rimedi naturali hanno efficacia e sono utili ad eliminare macchie scure, brutte da vedere.

Un prodotto sicuro, che troviamo in ogni dispensa è l’aceto. Oltre a smacchiare avrà un potere disinfettante e deodorante in tutto il bagno. Preparare una bacinella di acqua calda e aceto di mele e con un panno strofinare sulle parti che si vogliono sbiancare. Lasciare agire per una decina di minuti e poi risciacquare abbondantemente. La stessa cosa si potrà fare sulla rubinetteria.

Per le macchie più ostinate, insieme all’aceto, aggiungere il bicarbonato. I due elementi provocheranno una reazione chimica potente, quindi andrà versato in piccole dosi. Se si aggiungerà qualche goccia di olio dell’albero del tè, oltre il buon profumo elimineremo i batteri. Sarà utile se lo scarico risulterà intasato usare questa miscela, così si libereranno tutte le tubature.

Un’altra alternativa è usare il succo o le fette di limone, sfregandole su tutto il bidet, poi passare abbondante acqua per togliere i residui.

