Svelato il segreto del perché gli uomini non hanno la cellulite

Una delle ultime stime ci conferma che sono tante, tantissime le donne con la cellulite. Stiamo parlando di oltre il 90%. E gli uomini? Pare che loro siano immuni da questo problema. Com’è possibile questa disparità? Ebbene, il segreto del perché gli uomini non hanno la cellulite è stato svelato. Vediamolo insieme.

La cellulite nelle donne

Nelle donne il grasso tende ad accumularsi piuttosto in superficie, quasi sotto la pelle. Questo fatto da solo rende la sua presenza molto evidente. Purtroppo però questo non è tutto. Infatti, gli ormoni delle donne trattengono acqua, scorie e grassi, che di conseguenza tendono ad accumularsi. Così si formano dei grumi evidenti concentrati in alcune parti del corpo. Generalmente nelle donne queste sono glutei e cosce. E voilà, la cellulite. Con questo termine quindi si indica una specifica disfunzione, ossia un cattivo ricambio del tessuto adiposo. Alla causa ormonale poi si possono aggiungere cattive abitudini alimentari, tra cui il bere poca acqua. Senza contare pillole anticoncezionali, gravidanze e il costante uso di vestiti che limitano la circolazione.

La cellulite e gli uomini

L’accumulo di grasso negli uomini non avviene in superficie come nelle donne. Il tessuto adiposo infatti, quello contenente il grasso, si trova più in profondità vicino ai muscoli. La pelle, quindi, risulta molto lontana dall’origine dell’inestetismo conosciuto come cellulite. Ecco quindi svelato il segreto. Purtroppo questo è di natura fisiologica e quindi le donne non possono replicarlo per avere gli stessi benefici.

E la pancetta?

Le donne però possono consolarsi con un pensiero. Il grasso negli uomini non tende a concentrarsi su glutei e cosce, ma nella zona addominale. Ecco quindi che la cellulite può concentrarsi trasformandosi nella classica pancetta. Sono infatti tantissimi gli uomini che la sfoggiano passata una certa età. Va però detto che questo non è causato dagli ormoni, come per le donne. La causa risiede unicamente in una cattiva alimentazione e cattive abitudini.

Ecco svelato il segreto del perché gli uomini non hanno la cellulite, ma hanno la pancetta. Almeno c’è un po’ di giustizia, no?

