Negli ultimi anni la consapevolezza alimentare è divenuta un tema molto importante.

Si sono diffuse moltissime filosofie alimentari. Vegani, vegetariani, crudisti e chi più ne ha più ne metta. Molti studiosi sostengono, tuttavia, che l’essere umano sia onnivoro e che debba alimentarsi mangiando anche carne.

Nel secondo Novecento c’è stata un’esorbitante crescita del consumo di carne e questo ha portato alla nascita degli allevamenti intensivi. Fortunatamente si sta diffondendo una certa consapevolezza a riguardo.

Gli allevamenti intensivi, al di là di ogni precetto morale, producono la peggior carne che si possa mangiare. Ma pur nutrendosi di carne che viene da allevamenti biologici, si sta comunque mangiando la carne di animali allevati.

Dunque qual è la carne migliore che si possa mangiare?

Cacciagione

La caccia è stata una delle prime e più longeve forme di sussistenza dell’essere umano. Con la rivoluzione agricola e con la nascita della pastorizia, la caccia è rimasta importante, ma non più fondamentale.

Se si è onnivori si tenga presente che la selvaggina è la miglior carne che si possa mangiare. Questo perché gli animali cacciati vivono allo stato brado, in piena libertà e si nutrono di alimenti completamente naturali. Inoltre la possibilità di acquistare selvaggina è minore, rispetto alla carne di allevamento. Così si evita di mangiare troppa carne, abitudine dannosa per l’organismo umano.

Naturalmente si deve consumare carne che proviene da una caccia consapevole, che rispetti gli ecosistemi.

L’importanza della caccia

Non si vuole affrontare il dibattito filosofico se sia più o meno giusto uccidere per cibarsi. La caccia regolamentata è una pratica fondamentale.

Prendiamo ad esempio l’Italia. I super predatori endemici non sono più così diffusi, tranne il lupo, poiché troppo pericolosi per l’uomo. L’orso bruno, ad esempio, potrebbe costituire un serio rischio per qualunque appassionato di trekking. Tali animali vivono liberamente nelle riserve naturali e nei parchi forestali. I lupi da soli non riescono a tenere in equilibrio l’intero ecosistema. Cervi, caprioli e cinghiali si riproducono, senza predatori a cacciarli. Questo crea uno squilibrio. L’uomo sopperisce a questo fattore con la caccia regolamentata.

Dunque se si è onnivori, ecco qual è la carne migliore che si possa mangiare.