Soprattutto all’inizio dell’anno nuovo, molte persone sono in quella fase dove vogliono a tutti i costi rimettersi in forma. I motivi per cui proprio in questi giorni si tratta di un obiettivo così comune sono essenzialmente due. Innanzitutto perché, anche se è passato poco più di un mese, le abbuffate natalizie si fanno ancora sentire sulla bilancia e sui bottoni dei jeans. In secondo luogo, perché anche se lontanissima vediamo la bella stagione avvicinarsi, e questo ci preoccupa non poco. A tal proposito, per chi è incuriosito tra poco verrà svelato il motivo per cui non riusciamo a dimagrire anche se ci muoviamo continuamente.

Non solo dieta

Parlando praticamente, si dimagrisce nel momento in cui si bruciano più calorie di quelle che assumiamo. Verissimo, ma cosa incide in questo calcolo? Tante cose in realtà. Andiamo a vedere quali. Ovviamente la prima cosa da fare è mettersi a dieta, ovvero mangiare meno di quello che stavamo mangiando. Ma potrebbe non essere abbastanza. Il sonno ad esempio, come il bere abbastanza acqua e tanti altri fattori possono aiutarci a dimagrire. E possono impedirci di farlo se non facciamo queste azioni come vanno fatte.

L’importanza dei pesi

Molti inoltre credono che rispettando una dieta sana e correndo tutti i giorni, o comunque facendo allenamenti cardio, si arrivi all’obbiettivo fissato. Certamente ci avvicineremo molto, ma per tanti potrebbe non essere abbastanza. È infatti sbagliato pensare che il cardio sia l’allenamento che più di tutti ci fa bruciare calorie, perché non è così. Correndo e basta, potremmo ad un certo punto fermarci nel scendere di peso, e sarà necessario cambiare qualcosa nel nostro allenamento. Infatti ecco svelato il motivo per cui non riusciamo a dimagrire anche se ci muoviamo continuamente.

Una soluzione può essere quella di iniziare a sollevare pesi. Il sollevamento infatti non incide solamente sull’incremento della massa muscolare, ma anche e soprattutto sulla perdita di peso. Questo accade perché aumentando la nostra massa magra, si velocizzerà anche il metabolismo basale. In parole povere, bruceremo più calorie anche quando non ci staremo allenando. Daremo una scossa al nostro corpo non indifferente. Provare per credere.