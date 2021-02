È lunedì sera e non abbiamo voglia di mangiare la solita fettina di carne con contorno di verdure.

Il lunedì non è certamente il giorno più felice della settimana, per cui sarebbe il caso di allietarne quantomeno il pasto serale. E se non abbiamo nemmeno voglia di perdere troppo tempo in cucina, cosa facciamo? Be’, la fragrante pizza rustica al prosciutto facilissima da preparare è la risposta.

Ci servono pochi ingredienti e il gioco è fatto. Ah e soprattutto: si tratta di una ricetta non solo buonissima ma anche molto economica.

Ingredienti e procedimento

Per preparare questa pizza rustica abbiamo bisogno di:

due uova;

200 grammi di formaggio a pasta filata a nostro piacimento;

250 grammi di prosciutto cotto;

un tuorlo;

due rotoli di pasta sfoglia.

Per prima cosa, prendiamo una ciotola e sbattiamo le uova con una forchetta. Tagliamo sia il formaggio che il prosciutto a dadini e aggiungiamoli alle uova. Mescoliamo bene il tutto.

Prendiamo un rotolo di pasta sfoglia, adagiamolo su una teglia e riempiamolo con il nostro composto.

A questo punto, tagliamolo l’altro rotolo di pasta sfoglia in base alle dimensioni della teglia. Utilizziamolo per chiudere la nostra pizza e lavoriamone i bordi in modo da renderli più spessi. Prima di infornarlo, facciamo dei buchini con la forchetta per permetterne una migliore cottura. Spennelliamo il tuorlo d’uovo e inforniamo per circa 35 minuti a 190 gradi.

Non solo il lunedì sera

La fragrante pizza rustica al prosciutto facilissima da preparare è ottima per ogni occasione. Si può cucinare per un pranzo o una cena in famiglia, per portarla al lavoro o per organizzare uno sfizioso aperitivo con gli amici.

La sua praticità lo rende un piatto dalle eccezionali caratteristiche: buono, veloce, versatile e… perché no, anche salutare. Niente frittura, niente condimenti particolari, pochi e semplici ingredienti. Da provare subito.