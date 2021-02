La torta salata è una perfetta soluzione per una cena, anche da improvvisare all’ultimo minuto. Questa torta salata saporita e sostanziosa è perfetta per una cena succulenta: in questa ricetta noi diamo anche la possibilità di preparare la pasta brisée fatta in casa. In alternativa, si può utilizzare quella già pronta e farcirla con il ripieno di zucca, patate e pancetta.

Ingredienti per la pasta brisée

130 gr. di farina tipo 0;

30 gr. di olio di semi;

40 ml. di acqua fredda;

3 gr. di sale;

un pizzico di bicarbonato;

un rametto di rosmarino.

Ingredienti per il ripieno

250 gr. di zucca violina;

250 gr. di patate;

100 gr. di pancetta affumicata;

1 porro;

un filo d’olio;

sale q.b.;

pepe q.b..

Procedimento

Per preparare la pasta brisée, in un mixer aggiungere la farina, il sale, le foglie di rosmarino e il bicarbonato. Unire anche l’olio, l’acqua fredda di frigo e lavorare la pasta con il mixer. Si può anche lavorare a mano, ma con il mixer si farà più fretta. Quando il composto diverrà liscio ed omogeneo, sarà pronto. A questo punto, formare una pallina, avvolgerla nella pellicola trasparente e lasciarla riposare nel frigorifero per almeno 30 minuti. Nel frattempo, dedicarsi alla preparazione del ripieno.

Tagliare la zucca a fette rimuovendo la buccia e farla cuocere in forno a 180 gradi per circa 20 minuti. Nel frattempo, sbucciare le patate, farle lessare e poi scolarle. Quando la zucca sarà cotta, unirla alle patate lesse e schiacciarle con uno schiaccia patate o con una forchetta. Ottenuta la purea, aggiungere sale e pepe. Pulire il porro, tagliarlo a rondelle e farlo soffriggere con un filo d’olio. Unire la pancetta affumicata tagliata a cubetti e farla rosolare insieme ai porri. Aggiungere il composto alla purea di zucca e patate ricordandosi di eliminare l’olio di cottura della pancetta. Intanto, preparare nuovamente il forno a 180 gradi ventilato.

Preparare la torta e farla cuocere

Una volta amalgamati tutti gli ingredienti, prendere dal frigo la pasta brisée e stenderla con uno spessore non superiore ai 3 millimetri. Adagiare la pasta sulla teglia foderata da carta forno ed aggiungere al suo interno il ripieno. Livellare il composto con un cucchiaio, ripiegare i bordi della torta ed infornare. Far cuocere la torta per circa 30 minuti e sfornarla quando la pasta e il ripieno saranno ben dorati. Questa torta salata saporita e sostanziosa è perfetta per una cena succulenta: servirla tiepida per godere appieno del suo incredibile gusto.

Approfondimento

