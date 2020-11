I comportamenti che i padroni di cani e gatti notano sono tantissimi, ed alcuni di questi risultano essere molto particolari. Per quanto si possono vedere in giro moltissimi cani, ogni giorno, per strada, a fare una passeggiata, solamente chi ne ospita uno in casa può riconoscerli.

All’interno dell’abitazione l’animale domestico si sente sicuro e libero di potersi esprimere senza disturbi o distrazioni. Ed è proprio in quel momento che è possibile notare caratteristiche della specie del nostro animale che, altrimenti, rimarrebbero sconosciute.

Un animale da caccia

Il gatto, nello specifico, è ormai diventato uno dei più popolari animali domestici. Sono moltissime le persone che ogni anno decidono di ospitare nella propria casa questo piccolo adorabile felino.

Non a caso, si parla, ora, di gatto di appartamento, proprio per distinguerlo dai simili che continuano a vivere in cattività. I gatti di appartamento sono animali molto statici, riposano la maggior parte della giornata e, se possono uscire da casa, ogni tanto fanno una passeggiata di qualche ora.

Molto diversa è la situazione dei gatti che vivono in natura. Infatti questi ultimi sono molto attivi e passano molte ore a cacciare e a muoversi. Per quanto possa ritenersi fortunato il nostro gatto ad avere sempre un posto caldo, atteggiamenti che sente come naturali potrebbero mancargli nella vita di appartamento. Dunque, ecco svelato il motivo per cui i gatti corrono all’improvviso per casa.

In cerca di prede

Essendoci, dunque, una grande differenza tra la vita in natura e quella in casa, il gatto potrebbe soffrirne. In molti si chiedono il motivo per cui, almeno una volta al giorno, l’animale sembra come impazzito e comincia per pochi minuti a correre avanti indietro per casa. Per poi, immediatamente, ritornare a riposare.

Questo succede perché, essendo costretto a tantissime ore di inattività, ha un urgente bisogno di scaricare energie e muoversi il più possibile, anche senza un motivo apparente. Ogni specie ha i propri istinti, e facendo questo il gatto non fa altro che esprimerne uno dei più importanti.

Dunque, ecco svelato il motivo per cui i gatti corrono all’improvviso per casa.