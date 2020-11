Con il nuovo Decreto fiscale 2020 si è ulteriormente ridotto il limite di uso di contanti. Se dopo il Governo Renzi si era stabilito a 3.000 euro, dal 1 luglio 2020 è stato abbassato a 2.000 euro. A partire da gennaio 2022 si prevede un ulteriore ribasso a soli 1.000 euro, con sanzioni che vanno dai 1.000 euro ai 50.000 euro in caso di violazioni.

Ma se il pagamento a professionisti e attività commerciali deve essere tracciabile, significa che non si possono prelevare più di 2.000 euro in contanti?

È possibile prelevare o versare più di 2.000 euro da privato?

Ebbene sì. Perché non vi è alcuna norma che vieta il prelievo in contanti di una cifra superiore a 2.000 euro. Infatti se si versa sul proprio conto corrente è possibile versare una qualsiasi cifra. Lo stesso vale per il prelievo. Infatti si ha una violazione solo quando vi è un trasferimento di denaro tra più soggetti.

Quindi non è necessario fare più operazioni per prelevare o versare sul proprio conto più di 2.000 euro. È assolutamente legale. Si rientra nella violazione solo se si paga a un soggetto terzo.

Prelievo al bancomat esterno

Ovviamente è possibile prelevare anche dal bancomat esterno senza recarsi allo sportello. Ma solo nel caso in cui la nostra carta consenta queste operazioni anche al bancomat. Spesso esistono limiti di prelievo che si aggirano intorno ai 600 euro al giorno. Questo per tutelare il correntista. In caso di furto della carta il malvivente non potrà prelevare più di questa cifra.

Prelievo allo sportello

Quando si prelevano allo sportello cifre molto alte potrebbe essere richiesto il motivo. Questo per assicurarsi che non si tratti di un caso di riciclaggio di denaro. Infatti solo in casi sospetti la banca può fare una segnalazione alla UIF. L’Unione Informazione Finanziaria si accerterà che ci sia qualcosa di effettivamente sospetto nel prelievo. Non lo comunicherà all’Agenzia delle Entrate. Bensì, se fosse necessario, contatterà la Procura.

In ogni caso un prelievo di poco più di 2.000 euro dal proprio conto corrente è legale. Non è assolutamente vietato. E non è necessario fare più operazioni. Se non si vuole rischiare di incorrere in segnalazioni basta giustificare in modo corretto le operazioni. Che si tratti di versamento o prelievo sul proprio conto. Nella causale è necessario specificare le relative causali.

Per quanto riguarda il versamento, per evitare gli accertamenti fiscali si può approfondire cliccando qui.

Quindi è possibile prelevare o versare più di 2.000 euro da privato? Certo, è assolutamente legale.