Sono tante le donne avranno a che fare con lo scalda cera durante questo periodo dell’anno. Infatti, per avere una pelle liscia e senza peli, è necessario sottoporsi a questo strumento di pseudo-tortura per ottenere dei benefici che durino più a lungo rispetto ad una depilazione con il rasoio. Proprio per il suo uso costante è importante sapere come pulire questo alleato di bellezza.

Ecco svelato finalmente il trucco per pulire efficacemente lo scalda cera ed eliminare definitivamente i fastidiosi residui di ceretta.

I piccoli attrezzi del mestiere

Dopo aver utilizzato lo scalda cera è necessario togliere la spina e attendere qualche momento. Prestando molta attenzione e avendo cura di non bruciarsi è possibile eliminare i residui di cera che sono rimasti incollati durante l’utilizzo dello strumento.

Con l’aiuto di un bastoncino di legno, ad esempio lo stecco per gli spiedini o il bastoncino da gelato, si dovrà sollevare la cera dal punto in cui è attaccata. Con il calore, infatti, la cera sarà più morbida e sarà più facile toglierla. Tuttavia è sempre utile procedere all’operazione con cura così da non graffiare la superficie dello scalda cera.

Oppure, al posto di questi strumenti, si potrebbe fare un tentativo con della garza o della carta stagnola. Questo metodo è un’opzione vincente nel caso in cui i residui di ceretta siano più grandi e consistenti.

Per le macchie più ostili

Se la pulizia dello scalda cera risulta più difficile è il momento delle maniere forti.

Con l’aiuto di un po’ d’olio d’oliva o di cocco, intingere la punta di un cotton fioc e tamponare delicatamente i residui di cera. È sempre meglio partire dalle estremità, cercando di ammorbidire più possibile la cera. In alternativa, si potrà utilizzare un panno imbevuto con dell’olio. È bene, però, che non sia troppo. Qualora il liquido scivolasse all’interno dell’apparecchio potrebbe, infatti, rovinarlo.

Se, invece la cera è caduta sui vestiti o su un tappeto lavabile, si potrà provare con l’antico metodo della nonna: il ferro da stiro. Basterà posizionare un panno assorbente e un vecchio canovaccio da cucina sopra l’ostile macchia di cera. Dopo aver riscaldato il ferro ad una temperatura adatta per il tessuto è il momento di passarlo sulla zona da trattare. Si dovrà sostituire il panno man mano che andrà assorbendo la cera.

