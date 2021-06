Prendersi cura di sé e del proprio corpo non è solo legato a un fattore estetico, il benessere del corpo è legato principalmente alla salute. Se siamo in salute si nota da molteplici fattori, tra tutti anche i nostri occhi ci comunicano come stiamo.

Molti di noi soffrono di un comune fastidio che colpisce proprio gli occhi, ci stiamo riferendo alla secchezza oculare. Questa è una condizione in cui gli occhi diventano asciutti per via di una scarsa lubrificazione. La sensazione che si avverte è di dolore, fastidio e di avere un corpo estraneo negli occhi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Per provare sollievo, ecco le soluzioni efficaci e naturali da poter applicare quando si soffre di questo comune problema agli occhi.

L’olio di mandorle dona umidità agli occhi

La secchezza oculare può dipendere da tantissimi fattori, per sapere l’origine di questo fastidio è sempre bene consultare uno specialista. Possiamo comunque ricorrere a metodi naturali per provare un po’ di sollievo.

Il primo dei rimedi che consigliamo è l’utilizzo dell’olio di mandorle, dona umidità agli occhi e riduce il fastidio da secchezza oculare. Basterà applicarlo sotto gli occhi in modo da creare un contorno occhi che risulta efficace e non aggressivo.

Acidi grassi

Un altro fattore che dobbiamo assolutamente prendere in considerazione se si soffre di secchezza oculare è l’alimentazione. Anche questa gioca un ruolo fondamentale nel benessere del nostro corpo. Se si soffre di questo fastidio è bene inserire nella propria dieta le noci, il sesamo, i cereali integrali e alimenti che contengono acidi grassi. Grazie a questi la condizione della secchezza oculare può essere ridotta e migliorata.

Foglie di ricino

La secchezza oculare può essere combattuta con le foglie di ricino da utilizzare per preparare un decotto da applicare sugli occhi. Basterà bollire dell’acqua con qualche foglia di ricino e non appena questa sarà in ebollizione possiamo spegnere il fuoco. Lasciamo raffreddare il decotto e con un batuffolo di cotone imbevuto tamponiamolo sugli occhi.

Ecco le soluzioni efficaci e naturali da poter applicare quando si soffre di questo comune problema agli occhi.