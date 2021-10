Se abbiamo la pelle molto delicata la scelta del profumo diventa una vera missione. Non bisogna solo considerare la fragranza che ci piace di più, ma anche la sua composizione. Spesso i profumi che durano più a lungo contengono alcol, ma la durata dipende anche da altri fattori. Come la concentrazione di oli essenziali o il pH della pelle. Abbiamo approfondito l’argomento in questo precedente articolo “Ma cosa cambia tra Eau de Parfum e Eau de Toilette oltre al prezzo?”

Se vogliamo una fragranza che profumi la nostra pelle e che contenga solo ingredienti naturali, ecco come prepararla. Tutto ciò che ci serve è facilmente reperibile in erboristeria e ad un costo contenuto rispetto ai profumi più commerciali. Oggi prepareremo un’acqua profumata dolce e delicata che ammalierà tutti, rispettando completamente l’ambiente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Svelato cosa serve per creare un inebriante profumo naturale fatto in casa e senza alcol

Ovviamente quest’acqua profumata non avrà la stessa intensità e persistenza di un profumo con alcol. Ma visto che possiamo prepararne quanta ne vogliamo non sarà un problema. Procuriamoci un contenitore con vaporizzatore in cui travasarla, va bene anche un flacone di un vecchio profumo da 100 ml.

Ingredienti

100 ml di acqua demineralizzata (o minerale);

35 gocce di olio essenziale alla vaniglia;

1 cucchiaino circa di gel d’aloe vera.

Procedimento

Prendiamo il flacone o il contenitore con vaporizzatore e travasiamoci l’acqua. Aggiungiamo anche il gel d’aloe vera e utilizziamo un bastoncino per miscelare il tutto;

Quando il gel sarà completamente dissolto aggiungiamo le gocce di olio essenziale alla vaniglia. Regoliamoci in base all’intensità che vogliamo nel nostro profumo fatto in casa. Considerando che non abbiamo alcol, se vogliamo possiamo aumentare le dosi di olio essenziale;

Mescoliamo, chiudiamo il flacone con il tappo vaporizzatore e agitiamo bene. La nostra acqua profumata completamente naturale è pronta.

Un ultimo consiglio per il nostro profumo

Agitiamo sempre il flacone prima dell’uso perché oli essenziali e gel d’aloe hanno una diversa consistenza. Per emulsionarli al meglio va sempre agitato prima di spruzzarlo. Per farlo durare più a lungo basterà spruzzarlo in qualche punto strategico. Ne abbiamo già parlato in questo articolo ”Pochi lo sanno ma per far durare più a lungo il profumo basta fare così”.

Quindi, ecco svelato cosa serve per creare un inebriante profumo naturale fatto in casa e senza alcol. Facile da preparare, questa acqua profumata si conserva per circa 2 mesi. Se vogliamo risparmiare ulteriormente possiamo estrarre il gel d’aloe dalla nostra piantina, basterà coltivarla sul balcone. In questo articolo è possibile trovare “le 3 semplici mosse da seguire per estrarre il gel dalle foglie di Aloe Vera”.