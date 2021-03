Non c’è niente di peggio che entrare in un ambiente saturo di fumo di sigaretta o di odore di fritto subito dopo esserci lavati i capelli.

L’odore di fumo o fritto viene facilmente assorbito da tendaggi e vestiti, ma soprattutto dai capelli.

Se ci ritroviamo i capelli che puzzano di fumo o fritto e non abbiamo il tempo di lavarli, non disperiamo, c’è una soluzione. Non siamo condannati ad andare in giro con i capelli puzzolenti. Ecco svelato come eliminare l’odore di fumo o fritto dai capelli se non abbiamo tempo di lavarli.

Shampoo secco

Lo shampoo secco sicuramente non è la prima scelta di molti di noi per la nostra routine quotidiana. Molti sono diffidenti nei confronti di questo prodotto.

In effetti sicuramente lo shampoo secco non è adeguato come unico prodotto da utilizzare per la cura dei capelli, ma può venirci in aiuto in caso di emergenza. Distribuiamo lo shampoo secco su tutta la lunghezza dei capelli e lasciamolo in posa per qualche minuto per eliminare ogni traccia di cattivo odore.

Oli essenziali

Gli oli essenziali sono nostri alleati non soltanto per profumare la casa, ma anche per profumare i capelli. Basteranno poche gocce del nostro olio essenziale preferito distribuito sui capelli. Non esageriamo con le quantità, o i nostri capelli, seppur appena lavati, sembreranno troppo unti. Concentriamoci soprattutto sulle punte e sulle lunghezze, evitando il più possibile il cuoio capelluto. Scegliamo profumi intensi ma non pungenti, che siano in grado di mascherare i cattivi odori.

Profumo per capelli

Svelato come eliminare l’odore di fumo o fritto dai capelli se non abbiamo tempo di lavarli: possiamo usare anche il profumo per capelli. Esistono in commercio, infatti, delle formulazioni pensate apposta per i capelli, che non li danneggiano e non ungono il cuoio capelluto. Basterà una spruzzata per dire addio ai cattivi odori.

Quando avremo tempo di lavare i capelli, non dimentichiamo di idratarli, ecco l’olio migliore per idratare i capelli senza ungerli per una chioma sempre perfetta.