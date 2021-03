Ci sono molti modi per conoscere meglio le nostre personalità. Alcuni metodi sono ben conosciuti da tutta la comunità scientifica, come i test di personalità. In un precedente articolo abbiamo consigliato proprio uno di questi test, basato sul metodo Myers-Briggs.

Ma ci sono anche tante altre cose che svelano la nostra personalità. Tra questi, ci sono persino le nostre preferenze a tavola. Già, sembra incredibile ma i nostri gusti nel cibo rivelano subito la nostra personalità.

Il bisogno di adrenalina

Iniziamo quindi a vedere in che modo il nostro carattere viene svelato dalle nostre preferenze. Partiamo dal cibo piccante: esso indica una caratteristica ben precisa. Infatti si è visto che coloro che amano questo tipo di alimento amano le sensazioni forti. Sono quindi persone che amano mettersi alla prova, e sfidare i propri limiti in esperienze adrenaliniche.

Per i più emotivi

Sappiamo che molte persone, quando sono stressate o comunque in difficoltà, tendono a mangiare cibo spazzatura. Ma questo meccanismo è molto forte per le persone più emotive. Esse infatti saranno più spinte, anche quando non sono stressate, a mangiare molto più cibo spazzatura. Quindi, se ci emozioniamo facilmente, stiamo anche attenti alla bilancia.

Giudiziosi ed estroversi

Le persone più giudiziose, forse poco sorprendentemente, sono quelle che mangiano più verdura. Funziona un po’ come i bambini buoni, che invece di rifiutare i broccoli li mangiano volentieri. Queste persone sono fortunate, perché non corrono eccessivi rischi di linea. Anzi, hanno le abitudini più sane di tutti

Gli estroversi invece non sono così fortunati. Infatti, il voler sempre uscire con gli amici fa sì che vadano ad un sacco di aperitivi, oppure che mangino spesso ai fast food. Gli estroversi quindi rischiano di avere abitudini alimentari negative, fatte di cibo spazzatura ed alcool. E poi questo si trasla nella loro vita di tutti i giorni, dove il cibo poco sano resta il loro preferito.

Sembra incredibile ma i nostri gusti nel cibo rivelano subito la nostra personalità. Coscienziosi o estroversi, emotivi o in cerca di emozioni forti, ce n’è per tutti. Non è neanche il caso di conoscere una persona ormai, basta capire cosa ordina al ristorante.