La moda è questione di proporzioni. Gli abiti, infatti, nascono per valorizzare la nostra figura e i nostri punti di forza. Ma dobbiamo sapere come sfruttarli per poter realmente mettere in atto questo obiettivo. In merito, avevamo già dato qualche consiglio. Nel nostro precedente articolo “Ecco svelati finalmente i jeans perfetti per ogni fisico, così da sembrare sempre slanciate e snelle anche senza tacchi”, infatti, avevamo sottolineato un denim adatto ai tipi di gambe più prorompenti. E oggi vogliamo mantenerci sull’argomento, ma parlando di un altro tipo di pantalone che sicuramente potrà aiutarci. Vediamo perciò cosa ci conviene indossare per sembrare sempre al top.

Svelati i pantaloni perfetti che snelliscono le gambe e fanno sembrare più magri e slanciati

Il pantalone perfetto in questo caso è quello con la piega centrale. Questo tipo di modello, infatti, slancia la gamba, rendendola inevitabilmente più fine e longilinea. In alternativa, un altro modello davvero adatto a questo scopo è il bootcut, che darà l’impressione che la nostra gamba sia decisamente più lunga di ciò che in realtà è. Perciò, ecco finalmente svelati i pantaloni perfetti per ogni fisico che snelliscono le gambe e fanno sembrare più magri e slanciati. In questo modo, potremo vestirci valorizzando i nostri punti di forza, senza sbagliare più.

Ecco ciò che invece dovremmo assolutamente evitare

Ci sono alcuni pantaloni da scegliere ma altri assolutamente da evitare. Alcuni modelli, infatti, stanno bene solo ad alcuni fisici e non è detto che il nostro sia nella lista. Dunque, se vogliamo snellire le gambe, evitiamo assolutamente di indossare il modello pinocchietto o i bermuda. Questi, infatti, accorcerebbero la nostra figura.

Dobbiamo ricordare solo una semplice regola. La moda è questione di proporzioni, e basta solo imparare a sfruttarle per sembrare sempre al massimo delle nostre potenzialità! Perciò, non pensiamo che nascondere con abiti troppo larghi sia la soluzione giusta. Cerchiamo piuttosto di capire come sfruttare ogni vestito per apparire sempre perfetti!