Con l’arrivo dell’inverno desideriamo che la nostra casa sia pulita e in ordine. Ora che il cambio di stagione è stato fatto, ci possiamo dedicare ad altri lavori. È arrivato il momento di una pulizia profonda di copriletto, copridivani e federe. Infatti, col freddo non vediamo l’ora di stenderci sul divano e trascorrere qualche pomeriggio d’ozio.

Certo non è un piacere se il copridivano o i cuscini sono sporchi. La situazione peggiora quando, per dare un tocco di classe nel soggiorno, ne abbiamo scelto uno bianco. Ma ecco svelati gli straordinari rimedi per lavare perfettamente copridivano e federe bianche senza fatica e con risultato assicurato.

Possiamo ancora sfruttare gli ultimi raggi di sole caldo ed evitare le asciugatrici. Infatti, ecco quanto costa veramente un’asciugatrice e i segreti per risparmiare su energia e consumi. Non c’è tempo da perdere ed è meglio mettersi all’opera. In questo articolo troveremo un piccola guida su come fare in modo veloce e senza grandi spese.

In questo articolo abbiamo parlato di come eliminare peli e sporco da federe e copridivano senza lavarli. Oggi, invece, ci occupiamo proprio del lavaggio di questi tessuti. Nello specifico, ci occupiamo dei divani in pelle e in stoffa bianchi.

Molti di noi hanno sempre desiderato un elegante divano bianco nel proprio salotto. Tuttavia, spesso vi hanno rinunciato al pensiero che si sarebbe immediatamente sporcato. Dopo aver letto questi consigli, non avremo più alcun timore.

Divano bianco di stoffa

La prima cosa da fare è controllare cosa dice l’etichetta circa le modalità di lavaggio. Chiaramente queste cambiano in base al tessuto. Poi, sfoderiamo il divano togliendo la copertura in questione. Dopo questo passaggio, il copridivano andrà sbattuto e liberato da polvere e sporco grossolano.

Se presenta macchie o aloni, allora meglio pretrattarlo con del sapone di Marsiglia direttamente sui punti interessati. Posizioniamolo nella vasca da bagno o in una bacinella. Strofiniamo delicatamente con una spazzola la zona e aggiungiamo una presa di bicarbonato. Evitiamo la candeggina che potrebbe rovinare la stoffa.

A questo punto seguiamo le indicazioni riportate sull’etichetta. Indicativamente è bene non usare mai un lavaggio aggressivo. Per finire, usiamo una centrifuga bassa e stendiamo immediatamente il copridivano all’esterno. In caso di pioggia, non c’è nulla di meglio che il termosifone.

Divano bianco in pelle

Per una pulizia profonda di un divano in pelle le modalità cambiano. Usiamo un panno morbido, sapone delicato e acqua tiepida per pulire le superfici. Poi prendiamo del latte vaccino e diamo un’altra passata. Questo eliminerà lo sporco profondo. Subito dopo il trattamento passiamo un panno pulito e asciutto.