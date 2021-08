Pochi sanno che per rimuovere un odiosissimo chewing-gum dalla scarpa basta conoscere questi trucchetti

Poche cose riescono ad infastidire quanto un fastidiosissimo chewing-gum attaccato sotto la scarpa. Quella brutta sensazione di appiccicaticcio unita al rumore della gomma da masticare che si stacca dal pavimento ad ogni passo sono davvero insopportabili. E come se non bastasse si aggiunge anche tutta la sporcizia che il chewing-gum attrae a sé e che inevitabilmente finirà dentro casa. Per non parlare poi dei chewing-gum attaccati ai vestiti!

In realtà quando questo succede, se non si vuol procedere a rimuovere l’odiosa gomma con le proprie dita, è possibile rimuoverla attraverso delle semplici mosse. Pochi sanno che per rimuovere un odiosissima chewing-gum dalla scarpa basta conoscere questi trucchetti.

Con poche mosse ed utilizzando oggetti e prodotti di uso quotidiano staccare il chewig-gum sarà un gioco da ragazzi!

Ecco il primo metodo per rimuovere il chewing-gum velocemente

Tutto ciò che serve per rimuovere il chewing-gum è una sostanza lubrificante ed un qualsiasi raschietto. Chiaramente il raschietto può essere sostituito da qualsiasi oggetto a disposizione, come ad esempio un legnetto o un vecchio coltello.

Le sostanze lubrificanti migliori da utilizzare sono del semplice olio d’oliva, lubrificante per motore, sapone liquido, burro e qualsiasi cosa possa essere utilizzata per ungere.

Una volta trovato il lubrificante giusto non resta che bagnare un fazzoletto di carta con il lubrificante e cospargere la gomma da masticare. Dopo un paio di minuti, con l’aiuto di un raschietto, lil chewing-gum potrà essere rimossa in modo molto semplice.

Un altro trucco per rimuovere il chewing-gum da una scarpa si basa sulle basse temperature. Nelle scarpe di cuoio, pelle o scamosciate si sconsiglia di utilizzare questo metodo perché il lubrificante potrebbe macchiarle. Se si ha a disposizione del ghiaccio basterà farlo aderire alla gomma che, una volta gelata, si staccherà senza difficoltà.

In alternativa al ghiaccio è possibile utilizzare un freezer. Ovviamente non potendo inserire la scarpa a contatto con gli alimenti, è necessario utilizzare un sacchetto di plastica. Dopo una decina di minuti in freezer il chewing-gum si solidificherà e sarà pronto per essere rimosso.

L’ultimo trucco per rimuovere il chewing-gum si basa invece sul calore. Indirizzando un phon sulla parte interessata il chewing-gum si ammorbidirà. Basteranno pochi minuti e, con l’utilizzo di un raschietto, il chewing-gum potrà essere rimosso.

Approfondimento

Come rimuovere il chewing-gum dai vestiti col trucco del ferro da stiro.