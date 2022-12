Si può impedire di farci aggiungere nei gruppi WhatsApp se non lo vogliamo: ecco i trucchi per farlo

Ogni giorno, milioni di italiani usano WhatsApp per scambiarsi messaggi. In quanti, però, lo conoscono davvero? Ecco, ad esempio, 3 trucchi preziosi e qualche consiglio per evitare di finire in gruppi non desiderati e per uscire senza dirlo.

Ormai, non si dice più all’amica o al partner “ti mando un messaggio”, ma “ti mando un WhatsApp”. A dimostrazione di quanto sia, ormai, universalmente conosciuto questo sistema di messaggistica. Che, ormai, fa parte della nostra vita, volenti o nolenti, a maggior ragione dopo la pandemia.

Quanti, infatti, hanno usato le sue videochiamate per vedere i propri cari confinati in casa? Anche per gli anziani, che sono meno pratici di tecnologia, WhatsApp è uno strumento importante per comunicare.

Ecco come fare per non entrare nei gruppi che non ci interessano

Possiamo, però, affermare con certezza di conoscerlo fino in fondo? Probabilmente, la risposta è no. Tutti noi siamo spesso di fretta e, così, evitiamo di approfondire le funzioni dell’app. Un vero peccato, perché sapere quali possibilità si abbiano a disposizione potrebbe evitarci inutili perdite di tempo. E sono tante le funzionalità che non sappiamo di avere.

Un esempio? Quante volte veniamo messi in gruppi che a noi non interessano. Ci troviamo iscritti, senza averlo chiesto, e la seccatura è che poi dobbiamo sorbirci tutti i messaggi che si scatenano. Che poi, pare brutto uscire e, quindi, nonostante il nostro disappunto, rimaniamo dentro. Eppure, finalmente si può impedire di farci aggiungere nei gruppi WhatsApp contro la nostra volontà. Come fare?

Ecco la procedura semplice per non trovarsi dentro a gruppi indesiderati

Farlo è molto semplice. In pratica, dovremo cliccare su Impostazioni di WhatsApp. A questo punto, selezioniamo Privacy e poi Gruppi. Ci si apriranno tre opzioni. La prima, che è “Tutti”, permette a chiunque di inserirci in un gruppo, anche se non è un nostro contatto. Gli basta avere il nostro numero. La seconda, invece, “I miei contatti”, se scelta, permette di inserirci nei gruppi solo a chi è un nostro contatto.

Infine, esiste “I miei contatti eccetto…”, che permette di togliere da questa possibilità alcuni dei nostri contatti. In questo modo, saremo noi a decidere chi, tra le persone che conosciamo, potrà inserirci in nuovi gruppi. Come si vede, è molto facile da fare. Poniamo, invece, che siamo finiti in uno di questi maledetti gruppi, ma si voglia uscirne senza farlo sapere.

Si può impedire di farci aggiungere nei gruppi WhatsApp ma anche uscire senza dirlo

Non serve essere agenti segreti per uscire, di nascosto, da questi gruppi. Basta conoscere la dritta giusta e farlo senza farsi scoprire. In che modo? Poniamo che ci abbiano infilato in uno di questi gruppi, contro la nostra volontà. Ebbene, gli sviluppatori di WhatsApp stanno mettendo a punto un’opzione di uscita silenziosa dai gruppi, al momento disponibile in versione beta. Soltanto l’amministratore riceverà la notifica, quindi si potrà lasciare il gruppo in maniera più discreta.

Nel frattempo possiamo optare per la disattivazione delle notifiche del gruppo. Basterà selezionare la voce Impostazioni in WhatsApp. Una volta che lo abbiamo fatto, dobbiamo andare su Notifiche. Qui esiste, sotto la voce Notifiche Gruppi, la casella Mostra Notifiche. Ebbene, basterà disattivarla per non ricevere più messaggi indesiderati.

Del resto, WhatsApp potrebbe in più occasioni farci interagire in incognito. Ad esempio, esiste un modo per ascoltare messaggi audio senza che l’altro lo sappia.