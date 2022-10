Seconda settimana consecutiva al rialzo per il Dow Jones, mentre gli altri indici americani stentano chiudendo al ribasso. Dopo un tentativo di ripartire, al rialzo, infatti, i rischi di una recessione globale con rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve hanno spinto in basso le quotazioni. D’altra parte a chiusura della settimana precedente scrivevamo Il rialzo degli indici americani fallisce ma non tutto è perduto.

Ecco, quindi, che, almeno sull’indice più rappresentativo come il Dow Jones, c’è un supporto decisivo in vista che potrebbe avere un fortissimo impatto sull’andamento delle quotazioni nei prossimi mesi.

Che la situazione sia molto particolare si capisce anche dall’analisi del frattale previsionale per il 2022 riportato qui di seguito e ottenuto considerando le serie storiche degli ultimi 150 anni di Borsa.

Come si vede fino ad agosto le quotazioni hanno seguito perfettamente l’andamento delle previsioni. A un certo punto, però, i due andamenti sono andati in divergenza e in questo caso potrebbe significare, come accaduto una sola volta negli ultimi quindici anni, che l’andamento previsto sarà completamente ribaltato.

Supporto decisivo in vista per i mercati azionari americani: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 14 ottobre a quota 29.634,83, in ribasso dell’1,34% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al rialzo dell’1,15%.

Dopo un importante rialzo nel corso della seduta di giovedì 13 ottobre, quella di mercoledì ha visto segnare un nuovo massimo, salvo poi ripartire al ribasso. È interessante notare che il massimo si è formato in un’area che già in passato aveva frenato l’ascesa delle quotazioni.

Ancora una volta, quindi, lo scenario più probabile è quello ribassista con obiettivo più probabile in area 28.635,3. La mancata tenuta di questo livello potrebbe spingere a un’accelerazione ribassista verso gli obiettivi indicati in figura.

Anche sul settimanale la proiezione in corso è ribassista e si avvicina pericolosamente al supporto in area 28.442,5. Questa area di prezzo è molto importante in quanto è, come si vede dal grafico, quella da cui con un gap up è partito il rialzo dall’autunno 2020 fino ai massimi del 2022.

La rottura di questo livello, quindi, potrebbe determinare una forte accelerazione ribassista verso gli obiettivi indicati in figura. Viceversa, la sua tenuta potrebbe innescare una ripartenza verso i massimi annuali.