15 unità di personale di categoria C per l’area amministrativa. Posti di lavoro a tempo indeterminato e pieno. È ciò a cui è finalizzato il concorso pubblico per esami che consentirà ai vincitori di lavorare presso l’Università di Firenze. Un’occasione da considerare per chi è alla ricerca di concorsi pubblici per diplomati o comunque cerca un lavoro in Toscana o nel centro Italia.

Concorsi pubblici per diplomati in Toscana, lavoro in Università

Per partecipare a questo concorso pubblico, tra i diversi requisiti specificati, serve il diploma adi istruzione secondaria di secondo grado. I profili richiesti avranno collocazione in diversi ambiti e funzioni dell’amministrazione universitaria. La domanda va presentata esclusivamente via internet, attraverso l’indirizzo web specificato nel bando.

La scadenza per presentare la domanda

La domanda va completata entro le ore 13 del 10 novembre 2022. In base al numero delle domande che perverranno, l’Amministrazione si riserva la possibilità di sottoporre i candidati ad una preselezione con quesiti a risposta multipla. Quest’ultima avrebbe come data quella del 30 novembre 2022. I primi 300 (con valutazione minima di 21/30) saranno ammessi a sostenere la prova scritta.

In cosa consiste il concorso pubblico a livello di prove?

Gli esami previsti saranno, per l’appunto, uno scritto ed un orale. Gli argomenti sono specificati nel bando. Nell’ambito delle prove sarà, inoltre, verificata una conoscenza dell’inglese che permetta una “buona capacità” di comprensione ed espressione. Stessa cosa viene specificata per il pacchetto Ms Office.

Come scaricare il bando e partecipare

Chi perciò fosse alla ricerca di concorsi pubblici per diplomati in Toscana ha l’occasione di prepararsi e partecipare a questo per l’Università di Firenze. Il consiglio è ovviamente quello di leggere con attenzione il bando, acquisendo tutte le informazioni necessarie.

Dalle materie che saranno oggetto delle prove, da cui dedurre come prepararsi al concorso pubblico, alle modalità di partecipazione.

Per tutti i dettagli sarà quindi opportuno recarsi sulla sezione concorsi pubblici del sito dell’Università di Firenze. Ed il percorso è molto intuitivo. Dalla Home Page, in basso a destra si dovrà cliccare prima su Concorsi (sotto Accesso Rapido) e poi di seguito: Personale Tecnico ed Amministrativo e Concorsi pubblici.

Recandosi poi su “Non ancora scaduti”, si arriverà al collegamento al concorso per i 15 posti per l’area amministrativa di categoria C1. Cliccando su “Domanda on line”, si avrà una lista dei diversi concorsi

Andando su “Info Concorso” all’altezza del concorso in queestione si avrà accesso alla pagina in cui si potrà fare il download del bando ed eventualmente presentare domanda.

C’è un altro concorso pubblico per diploma per lavorare in Università

Tra i concorsi pubblici per diplomati non ancora scaduti si può considerare un altro bando. Si fa riferimento a quello 15 posti con competenze contabili per l’area amministrativa dell’Università di Bologna.

