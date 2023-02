Pane in frigorifero: ecco perchè non va mai conservato. Ti svelo anche 2 trucchi per mantenerlo fresco più a lungo

Perchè il pane non va mai conservato in frigorifero-proiezionidiborsa.it

Hai comprato troppo pane e non sai come conservarlo? Pane in frigorifero: ecco perchè non va mai conservato. Credi invece che sia la soluzione migliore? Ti sbagli di grosso! Vediamo perché e come conservare il pane per mantenerlo fragrante e morbido per molti giorni.

Fresco, profumato e fragrante. Il pane è uno degli alimenti che, come la pasta, non manca mai sulle tavole degli italiani.

Un prodotto che possiamo fare in casa oppure comprare fresco dal panettiere. Ce ne sono di tantissime tipologie e preparate con farine classiche o speciali.

Qualunque sia la nostra scelta, il pane è buono se consumato fresco e appena sfornato.

Infatti, spesso capita di comprarne in quantità eccessive per poi ritrovarlo, dopo qualche giorno, duro oppure pieno di muffa. Purtroppo, il pane è uno degli alimenti che molto spesso finisce nella spazzatura.

Naturalmente la durata di questo prodotto può dipende dalle condizioni climatiche, dagli ingredienti usati e anche dal metodo di conservazione.

Pane in frigorifero: ecco perchè non va mai conservato. E conosci questi metodi per conservarlo?

Per mantenere il pane fresco per giorni, ci vengono in aiuto i cari consigli della nonna.

Vediamo di quali rimedi si tratta.

Se vogliamo far durare il pane morbido e fragrante per giorni dobbiamo conservarlo in una busta di carta. Per un ulteriore protezione, inseriamo l’involucro in un altro sacchetto, questa volta di plastica.

La carta manterrà il giusto grado di umidità mentre la plastica eviterà l’evaporazione.

Anche gli involucri realizzati con la cera d’api sono molto utili. Parliamo di prodotti ecologici che possono essere utilizzati più volte. Questi prodotti manterranno il pane come appena sfornato.

Inoltre, il posto dove conserviamo il pane incide sulla sua freschezza. Se l’ambiente non è particolarmente caldo, possiamo riporre il sacchetto anche in un cesto, purché sia lontano dalle fonti di calore.

Se invece la stanza è molto calda, allora conserviamolo in un luogo chiuso (ad esempio la dispensa o il portapane).

Niente frigorifero

Ma sai perché non devi mai conservare il pane in frigo? Te lo spiego subito.

L’amido presente nella farina, a contatto con l’acqua e con le alte temperature del forno perde la sua struttura cristallina. Con il freddo il processo di trasformazione dell’amido diventa più veloce perciò il pane conservato in frigo cambia consistenza e sapore.

Con l’umidità poi potrebbe diventare bagnato, molliccio e assorbire gli odori degli altri alimenti.

Il modo più veloce per recuperare il pane duro

Ma se abbiamo dimenticato il pane nel sacchetto, esistono dei metodi facili e veloci per far tornare il nostro alimento di nuovo croccante. Ecco cosa fare.

Bagniamolo velocemente sotto l’acqua corrente e inforniamolo per qualche minuto ad una temperatura di 200 gradi. Il nostro pane ritornerà ad essere fragrante.

Per velocizzare l’operazione possiamo anche utilizzare il

microonde. Un altro metodo molto utile per recuperare il pane è quello di Keyword

usare la vaporiera. Rispetto al forno e al microonde, questo rimedio risulta più lento ma molto efficace.