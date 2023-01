 Le bollette schizzano alle stelle? Usa questo materiale in cucina per risparmiare gas e luce

Risparmiare è una questione di elettrodomestici, di piano cottura ma anche di pentole. E quando le bollette schizzano alle stelle, dovremmo mettere in atto tutte le strategie per ridurre i consumi. A cominciare dalla cucina. Ma cosa fare? Ecco i consigli degli chef con un occhio alla bolletta.

Ripensare ai consumi partendo dalla cucina. Non è forse l’ambiente in cui trascorriamo la maggior parte del nostro tempo? La stanza forse più importante della casa? Dovremmo quindi iniziare da qui a risparmiare su gas e energia proprio a partire dalla scelta delle pentole. Al di là delle dimensioni, il materiale di cui sono fatte influisce non poco sui tempi di cottura e quindi sui consumi. Occhio, quindi, a tegami e casseruole.

Suggerimenti preziosi

L’analisi dei costi in cucina ha da sempre riguardato chef e ristoratori. Le bollette schizzano alle stelle? I suggerimenti più interessanti ci arrivano proprio da quel settore, il più competente per elaborare delle contromisure. Si può risparmiare in tanti modi in cucina, attraverso la scelta degli elettrodomestici, del tipo di energia e delle tecniche di cottura. Ed è qui che entrano in campo le pentole.

Se il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, noi invece dei coperchi non possiamo proprio fare a meno. Riducono i tempi di cottura, permettono di riscaldare delle pietanze più velocemente e mantengono i cibi caldi a lungo, una volta spento il fornello. Permettono di risparmiare fino al 6% di energia. È importante anche scegliere il fornello della giusta dimensione. Un fornello troppo piccolo rispetto al tegame allungherebbe i tempi di cottura e uno troppo grande ci farebbe sprecare inutilmente il calore. Il fornello ideale deve coprire i due terzi del fondo della pentola.

Acciaio inox o alluminio?

Le pentole alte con i doppi manici non possono mancare in cucina. Sono indispensabili per cuocere la pasta, il sugo o il brodo. La scelta in questo caso dovrebbe ricadere su quelle in acciaio inox. Sono le predilette di Antonino Cannavacciuolo. Assicurano un perfetto controllo della temperatura e una diffusione omogenea del calore. Impiegano un po’ di più delle pentole di alluminio per raggiungere la temperatura, ma la mantengono in modo uniforme su tutta la superficie. Con doppio o triplo fondo resistono negli anni e sono praticamente indistruttibili. Sono perfette per la cottura passiva della pasta e riducono i tempi delle cotture lente, da fare con il fornello al minimo.

Per le cotture veloci, la scelta più azzeccata è l’alluminio. È un materiale con elevata conducibilità termica che si riscalda e si raffredda velocemente. Il risparmio energetico è assicurato. È perfetto per saltare la pasta e per cuocere velocemente carni o pesce.

Le bollette schizzano alle stelle? Ecco cosa fare

E i tegami in terracotta? Permettono una cottura perfetta dei legumi ma richiedono tempi piuttosto lunghi anche se a fiamma minima. Però potremmo utilizzarli al posto del forno per cuocere a puntino un arrosto di pollo o di vitello. In questo caso ci sarebbe un innegabile risparmio energetico.

Per risparmiare ¼ di energia si potrebbe anche ridurre l’acqua per cuocere la pasta. Per 200 g di spaghetti bastano 1,5 litri al posto dei 2 che di solito impieghiamo. Ricordiamoci anche di aggiungere il sale solo un attimo prima della pasta. Messo prima nell’acqua rallenterebbe i tempi di ebollizione.