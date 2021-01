La Legge di Bilancio, tra le tante novità e i notevoli aiuti previsti, spicca questo: fotovoltaico quasi gratis con il Superbonus. ProiezionidiBorsa spiega ai propri Lettori di cosa si tratta. In particolare, si tratta della installazione del fotovoltaico sulle pertinenze degli edifici che possono usufruire del Superbonus del 110%. Con la Legge di Bilancio, adesso è chiaro, si avrà il Superbonus 110% per il fotovoltaico installato sulla tettoia del garage.

Com’è ormai noto a tutti, il Superbonus, previsto dal Decreto Rilancio, è un’agevolazione che consente di detrarre il 110% delle spese sostenute per specifici interventi. Ovvero per interventi in ambito di efficienza energetica, installazione impianti fotovoltaici, interventi antisismici, o strutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Tale beneficio è stato prorogato al 30 giugno 2022.

La Legge di Bilancio, in particolare, ha ampliato l’ambito applicativo del Superbonus, prevedendo la possibilità di installare impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici. Si pensi ad esempio ad un garage. Nella Manovra, si specifica che gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici sono agevolabili con il Superbonus, anche se riguardano strutture pertinenziali agli edifici.

La Legge di Bilancio, infatti, ha precisato che l’installazione di impianti solari fotovoltaici rientra nell’agevolazione del Superbonus, anche se l’installazione interessa strutture pertinenziali all’edificio. Però attenzione! L’impianto fotovoltaico installato su una pertinenza, per rientrare nell’agevolazione del Superbonus 110%, deve essere sempre a servizio dell’edificio agevolato, ovvero deve essere pertinente. Pertanto l’agevolazione prevista, si applicherà anche nel caso in cui l’installazione di un impianto fotovoltaico non sia sul tetto dell’abitazione, ma su una sua pertinenza, si pensi ad un garage. Sempre che l’impianto installato sia a servizio dell’edificio agevolato.

Si ricorda, inoltre, che per i lavori effettuati dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021, la detrazione fiscale viene suddivisa in 5 rate di pari importo. Mentre per le spese sostenute dal primo gennaio al 30 giugno 2022, la detrazione sarà ripartita in 4 rate di pari importo.

