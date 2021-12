Tutti pronti a organizzare i giorni più belli dell’anno: quelli delle feste natalizie. Occasione per raccogliere attorno alla tavola parenti e amici. Magari anche quelli che vediamo una sola volta all’anno, proprio in queste occasioni. E il pensiero della nostra Redazione vuole andare in tutte quelle case in cui quest’anno non ci saranno i cari venuti a mancare. Tornando invece a noi, questi giorni sono anche l’occasione per fiutare cosa ci potrebbe portare l’Oroscopo del nuovo anno. Suonerà alla porta di questi 2 segni la Fortuna dimenticandosi invece di 1 segno che rischia delle feste sfortunate. Eh sì, perché purtroppo non tutti avranno dei benefici dalle stelle in queste feste. Ma potranno poi rifarsi con l’anno nuovo.

Il Leone ruggisce ancora

L’oroscopo come diciamo sempre è abbastanza volubile, un po’ come una bella donna. Può cambiare e inaspettatamente portare buone nuove o cattive notizie. Abbiamo più volte ripetuto che il 2022 sarà un anno di sosta per il Leone. Dopo un 2021 alla grande, un attimo di tregua per dedicarsi soprattutto alla famiglia. Ma come visto nei giorni scorsi, l’anno che sta finendo potrebbe riservare grandissime soddisfazioni a questo segno. In campo amoroso ci sarà la Luna a sponsorizzare qualsiasi attività. Attenzione anche al campo professionale dove c’è tantissima energia, pronta da essere investita in nuove e motivanti sfide. Non sembrano però esserci grandissime entrate di denaro.

Il secondo segno che godrà dell’appoggio delle stelle in queste ore è il Toro. Abbiamo visto come sarà probabilmente il segno protagonista dei prossimi mesi. Venere proteggerà per parecchio tempo le attività amorose sia per i single che per le coppie. Potrebbero davvero arrivare delle sorprese proprio in queste ore. Non solo economiche, ma anche negli altri settori. Il lavoro, come abbiamo potuto vedere, sta mettendo le basi per un 2022 all’insegna del successo. Arriveranno nuove proposte, e sfide molto interessanti saranno all’ordine del giorno nel nuovo anno. Favorite nel loro esito finale positivo, dall’appoggio delle stelle.

Ecco la Cenerentola di Natale

Potremmo definire i Pesci la “Cenerentola di Natale”. In amore ci sono troppi tormenti che ricordano il passato. Nel presente invece sono ancora presenti troppe contraddizioni nel rapporto affettivo. Attenzione a non rovinare il rapporto di coppia in queste ore di festa, con dei litigi molto accesi. Per i single non sono previste novità importanti nelle prossime ore. Attenzione, invece al campo lavorativo. Questi giorni dovrebbero favorire delle pause di riflessione. Non bisogna puntare eccessivamente sulla sorte, ma conviene aspettare che l’orizzonte diventi più roseo. Cosa, lo anticipiamo già, che potrebbe accadere da gennaio in poi.

