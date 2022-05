Le bollette dell’energia elettrica o del gas sono gioia e dolori per le famiglie. Dolore che arriva nel momento in cui il postino lascia la bolletta nella cassetta postale. Soprattutto oggi con gli esorbitanti aumenti che si registrano, la bolletta è quanto di più odiato esiste. Tra Bonus sociale e aiuti di Stato, molti godono di sconti e agevolazioni. E la gioia che sopraggiunge quando una bolletta è più economica di quanto s’immaginava. Un dato oggettivo sulle bollette è la loro scarna chiarezza. Molti non capiscono i dati inseriti e il perché si arriva all’importo da pagare. Lentamente però, le autorità stanno semplificando tutto. E dal 1° gennaio2023 si cambia ancora.

Sulle bollette dell’energia elettrica cambia tutto dal 2023 sui consumi e sulle spese

Una nuova delibera dell’ARERA continua l’opera di semplificazione avviata nel 2015. La bolletta diventerà dal prossimo primo gennaio 2023 molto più chiara per gli utenti. I dati sui consumi diventeranno più chiaro per i clienti. Ed anche quelli sulle spese. In altri termini, semplificazione piena, con l’aggiunta di alcuni servizi che riguardano le eventuali controversie da aprire con i fornitori. Un cambiamento atteso e sempre più attuale. Soprattutto in virtù di quanto sta accadendo in un periodo in cui il costo dell’energia è praticamente schizzato, fino al raddoppiare o triplicare rispetto al 2021.

Cosa ci sarà di nuovo

Un dato che diventerà utile alle famiglie è il periodo corrispondente al consumo annuo. Un dato che consentirà agli utenti di verificare gli standard di consumo annuo di energia. Sulle tariffe l’ARERA impone chiarezza massima, con la creazione di nuovi codici più semplici da interpretare.

Il cliente saprà così, quanto paga di tariffa. Un’informazione importante questa per comprendere anche le tante offerte delle aziende nel mercato libero. Nelle fatture del 2023 viene prevista una intera aurea dedicata ai consumi effettivi di energia nei 12 mesi. Consumi che saranno riportati al netto delle spese aggiuntive, come quelle relative al canone RAI che rischia di scomparire dalla bolletta comunque. Inoltre nelle fatture, gli utenti troveranno le informazioni utili per presentare ricorso o per aprire e risolvere contenziosi o controversie. Informazioni per esempio, su come fare la voltura o il subentro.

Infine, la grande novità. Nelle bollette saranno presenti dei link molto utili per i clienti. Grazie a questi link l’utente potrà essere portato sui siti istituzionali di comparazione, dove trovare le varie offerte delle compagnie per un confronto sulla convenienza. Quindi, per i clienti la chiarezza dei dati dei consumi ed una più facile comparazione con le offerte dei competitor. Sulle bollette dell’energia elettrica cambia quindi la facilità di lettura, una scelta che l’ARERA ha imposto alle aziende proprio alla luce dei radicali cambiamenti che il mercato libero impone.

Lettura consigliata

La procedura da usare quando un pacco non arriva dopo un acquisto in Rete pagato anticipatamente e come ottenere il dovuto rimborso