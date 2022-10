Sostituire la caldaia vecchia con una nuova può essere una soluzione al risparmio dal momento che anche il pellet con i prezzi di oggi è troppo caro. Risparmio è la parola d’ordine per milioni di famiglie. Un termine collegato a doppio filo con il riscaldamento di casa visto che la stagione autunnale ha già fatto abbassare di parecchio le temperature dopo il grande caldo estivo. E presto sarà il momento di iniziare ad accendere i riscaldamenti in casa. Mai come adesso, visto il prezzo di luce e gas, le famiglie italiane cercano soluzioni per risparmiare. Tra soluzioni alternative, cambio di combustibile e stratagemmi vari, ci sono vie sicuramente più semplici e forse poco utilizzate.

Fino a 1.500 euro di rimborso e risparmio sui consumi cambiando caldaia

Visti i prezzi dell’energia elettrica oppure quelli del gas per il riscaldamento domestico, non è facile guardare con ottimismo alla stagione autunnale ed invernale che attende le famiglie italiane. Le bollette sono aumentate di oltre il doppio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e adesso con i termosifoni di casa da accendere, il consumo di gas entrerà nel suo momento topico. Le vie alternative che in passato sembravano virtuose dal punto di vista del risparmio, adesso lo sono meno come dimostra per esempio il pellet, anch’esso con prezzo vertiginosamente in aumento. Quella che sembrava la soluzione ottimale, sia come risparmio per le famiglie che come tutela ambientale, potrebbe non essere più tale.

A volte basterebbe rinnovare l’impianto troppo vecchio per risparmiare soldi

Molti non sanno che basta cambiare caldaia, prendendone una di ultima generazione, per godere di un netto risparmio sui consumi, rispetto alla precedente. È evidente che una caldaia vecchia ed obsoleta, probabilmente non funzionante a regime, fa consumare più gas di quello che effettivamente dovrebbe. Ma spesso la sostituzione della vecchia caldaia non viene considerata per via degli elevati costi di questo strumento. E in questo scenario che un bonus avviato dal Comune di Pistoia può essere una valida soluzione, soprattutto se copiata da altri Comuni o da Regione e Stato. Un bonus da 1.500 euro per sostituire la vecchia caldaia con una nuova e di ultima generazione è una possibilità molto allettante. In pratica grazie a questo beneficio, il comune di Pistoia non fa altro che rimborsare agli interessati 1.500 euro della spesa sostenuta proprio per la caldaia.

Come richiedere il bonus caldaia da 1.500 euro

Fino a 1.500 euro di rimborso sul prezzo della spesa sostenuta per la sostituzione della caldaia è ciò che permette questa novità. Le domande potranno essere presentate entro le ore 13 del 15 novembre prossimo. Modalità classiche, cioè PEC, raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano presso gli uffici comunali. Serve un ISEE inferiore a 8.265 euro. Limite che sale a 20.000 euro per le famiglie numerose. (almeno 4 figli) La caldaia da “rottamare” deve essere da non meno di 15 anni nell’abitazione del richiedente. Sono questi i requisiti utili alla partecipazione al bando.

Lettura consigliata

Aumento fino a 3.500 euro delle buste paga nel 2023 senza incidere sullo Stato