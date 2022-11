Mercati azionari in bilico. Dove andanno da ora in poi?

Nei giorni scorsi sono state toccate delle importanti resistenze e da questo momento in poi saranno importanti due elementi per capire la prossima direzione: i supporti non dovranno essere rotti al ribasso e le resistenze dovranno essere violate al rialzo.

Nei prossimi giorni quindi probabilmente i nodi verranno al pettine. Ma procediamo per gradi e andiamo a vedere quali saranno i livelli da attenzionare.

Alle ore 17: 50 del 16 novembre abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini internazionali:

Dax Future

14.261

Eurostoxx Future

3.884

Ftse Mib Future

24.445

S&P 500 Index

3.972,87.

Si potrebbe ipotizzare una nuova tempesta all’orizzonte? Per il momento mercati azionari in bilico, ma cerchiamo di capire meglio nei prossimi paragrafi. Se sarà possibile farlo.

Lo scenario per i prossimi mesi è il seguente

Il rialzo iniziato a metà ottobre dovrebbe continuare fino a tutto dicembre.

Il ritracciamento è finito? Da domani potrebbe tornare il rialzo

Lo scenario settimanale prevedeva un ritracciamento fra mercoledì e giovedì prima di un nuovo rialzo.

I supporti da non rompere al ribasso

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 14.165. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 13.400.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.843. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 3.661.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 24.280. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 23.030.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.944. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 3.744.

Al momento, il movimento di ritracciamento fra ieri e oggi non ha cambiato la tendenza in corso. Questo lascia presupporre per il momento che il rialzo in corso sia ancora in atto e che ci possano essere ancora opportunità in questa direzione. Cosa accadrà da domani in poi? Si monitoreranno i livelli appena indicati per avere il polso della situazione. Per il momento mercati azionari in bilico. Null’altro.