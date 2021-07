Le mete per le vacanze di quest’anno sono molto limitate. Fuori Europa non si può andare e anche all’interno del continente bisogna fare i conti con la situazione contagi e restrizioni varie che cambiano di giorno in giorno. Spesso e volentieri, il team di ProiezionidiBorsa consiglia ai suoi Lettori mete poco note ma incredibilmente belle.

Abbiamo attraversato virtualmente le Lame Rosse, suggestivo canyon nelle Marche che ricorda i parchi degli Stati Uniti sudoccidentali. Mentre in Friuli siamo andati alla scoperta di “Un angolo di nordest incredibilmente bello dove rilassarsi immersi in acque color smeraldo”.

Quest’oggi, invece, ci spostiamo oltre confine. Più precisamente a Roussillon, nel cuore della Provenza, nota regione del Sud della Francia, famosa per la fioritura estiva della lavanda.

Suggestivi paesaggi “australiani” a pochissime ore dal confine italiano perfetti per foto mozzafiato

Roussillon è un incantevole borgo color ocra. Il suo nome non è causale! Incastonato tra rocce rossastre, anche le sue casette sono rivestite del medesimo colore. Una tinta ocra che proviene dalle cave circostanti.

Le sentier des Ocres

Il modo migliore per ritrovarsi immersi in paesaggi incredibili che ricordano la terra rossa dell’Australia e di alcuni parchi statunitensi, è percorrere il “sentiero delle ocre”, nella zona delle falesie. Si tratta di una passeggiata semplice alla portata di tutti. Si può scegliere, infatti, tra 2 percorsi molto ben segnalati da appositi cartelli. Uno dura un’oretta circa ed uno più breve, di soli 30 minuti. Ad ogni ora del giorno, la luce del sole colpisce i vari angoli del percorso, regalando scorci di una bellezza davvero emozionante. Il luogo ideale, quindi, per gli amanti della fotografia che non avranno di che sbizzarrirsi!

Consigli utili

Per godersi la bellezza del luogo e scattare foto in tutta tranquillità, meglio avventurarsi presto la mattina oppure nell’orario della pausa pranzo, quando la maggior parte dei turisti se ne sarà già andata.

Evitare assolutamente scarpe e vestiti chiari. Basta un attimo per macchiarsi di rosso! L’erosione è tuttora in atto e, per questo, tutto il sentiero è ricoperto da una sottilissima polvere rossastra che ai attacca ovunque! Utilizzare comode scarpe da camminata, tipo da trekking. Meglio se lavabili.

Vietato toccare, danneggiare e portar via pezzi di roccia!

Ecco, dunque, dove trovare suggestivi paesaggi “australiani” a pochissime ore dal confine italiano perfetti per foto mozzafiato. Roussillon si trova a meno di 300 km dal confine italiano e si raggiunge in poco più di 3 ore d’auto da Ventimiglia.