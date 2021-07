In cucina la fantasia deve regnare sovrana. Ci si deve divertire a creare ricette e sperimentare accostamenti sempre nuovi. Oggi vediamo come preparare un liquore a base di melone.

Il melone è il frutto estivo per eccellenza. Ne abbiamo parlato tanto nei nostri articoli. Dai consigli su come sceglierlo, come conservarlo e come abbinarlo oltre al solito prosciutto crudo.

Oggi vedremo come utilizzarlo per farne un liquore.

Come trasformare questo fantastico frutto di stagione in un delizioso digestivo

Dal sapore fresco e molto profumato, il liquore di melone viene servito al termine del pasto molto freddo. L’ideale è tenerlo gli ultimi 5/10 minuti prima di servirlo in freezer. Esattamente come si fa con il ben più noto limoncello.

Vediamo come prepararlo in casa.

Ingredienti

a) 1 kg di melone arancione retato;

b) 1 l di acqua;

c) 1 l di alcool puro a 90° per uso alimentare;

d) 1 kg di zucchero bianco.

Preparazione

Pulire il melone privandolo bene di tutti i semini. Tagliarlo a tocchetti. Mettere la polpa del melone in un contenitore a chiusura ermetica e coprire con l’alcool. Chiudere e far macerare per almeno 5-6 giorni circa.

Al termine del periodo di macerazione, filtrare il liquido alcolico e metterlo da parte. Nel frattempo, frullare il frutto utilizzando il minipimer. Filtrare il liquido dividendolo dalla polpa con l’aiuto di un colino. In una pentola far cuocere insieme acqua e zucchero fino a quando lo zucchero non sarà completamente sciolto. A questo punto, togliere il tegame dal fuoco e aggiungere il succo di melone filtrato. Aspettare che il tutto sia raffreddato e unire infine l’alcool.

Per un consumo ideale attendere almeno una decina di giorni. Se non si avesse la pazienza di aspettare, però, può essere consumato anche subito. Ideale a fine pasto come digestivo, è buonissimo anche sulla macedonia o il gelato.

Ecco, dunque, come trasformare questo fantastico frutto di stagione in un delizioso digestivo!