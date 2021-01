In questa guida di ProiezionidiBorsa vogliamo offrire alcuni suggerimenti preziosi per far durare a lungo la batteria dello smartphone. Spesso capita di usare molto il telefono durante la giornata. Gli smartphone moderni hanno così tante funzioni che li sfruttiamo più del dovuto. Quindi, è inevitabile che la batteria si scarichi prima del tempo.

Se il telefono è a tutti gli effetti uno strumento di lavoro occorre premettere che è meglio non usarlo per cose futili. I social e i giochi online possono aspettare i momenti di riposo quando la nostra giornata di lavoro sarà terminata. Dunque, vediamo attentamente come massimizzare l’uso dello smartphone.

Usare caricatori della batteria originali

In prima battuta risulta essenziale ricaricare il proprio telefono con il caricatore originale. I caricatori universali trasmettono troppa corrente alla batteria del telefono. In altri casi ne trasmettono addirittura troppo poca. Tutto questo si traduce in un deterioramento progressivo della batteria.

Usare cavi originali

Discorso analogo al punto precedente riguarda i cavi. Quando il cavo originale non funziona più, si tende a sostituirlo con un cavo qualunque. Niente di più sbagliato. Anche i cavi diversi da quelli di fabbrica, purtroppo, procurano danni alla batteria. Dunque, se il cavo originale smette di funzionare è il caso di cambiare l’intero caricatore.

Non arrivare mai al 100%

Un altro errore che si fa tutti i giorni è quello di far caricare al massimo la batteria. Anche questo comportamento è poco corretto. Secondo gli esperti di telefonia, lo smartphone dovrebbe essere ricaricato fino alla misura massima del 70%. Sforando tale soglia si rischia di stressare a lungo il telefono.

Non usare il telefono quando c’è scarsa copertura della rete telefonica

Può capitare di dover fare una chiamata o inviare un messaggio in una zona in cui il cellulare riceve scarsa copertura. Questa azione comporta uno sforzo notevole per la batteria. Infatti, si consumerà molta più energia del previsto. In questi casi è meglio rinviare il nostro impegno a quando ci sarà maggiore campo per il telefono.

No alla carica rapida

Un altro modo per accorciare la durata della batteria è quello di ricorrere alla ricarica rapida. Questa modalità, nel lungo periodo, tende a logorare la salute della batteria. Il rischio è che essa si bruci nell’arco di pochi mesi dalla prima ricarica.

