Come abbiamo visto nei giorni scorsi, una delle abitudini peggiori in cui possiamo cadere durante le feste è senz’altro quella di digiunare dopo le abbuffate. Al nostro organismo non fa bene. Pensiamo invece a disintossicarci, assumendo frutta e verdura fresche, gustandole anche attraverso frullati e concentrati. Non devono per forza essere caratteristici solo della stagione calda. Ecco i frullati perfetti per smaltire grassi e tossine dopo le feste senza rinunciare a qualcosa di dolce, accontentando anche il cervello.

Partiamo col più dolce

Il primo frullato che proponiamo ha tantissimi nutrienti, vitamine e antiossidanti. Non per questo però rinuncia al gusto, eliminando anzi parecchi grassi. È il frullato di pere, more e lamponi:

due pere, qualità a nostra scelta;

250 grammi di more o lamponi, ma vanno bene tutti i frutti di bosco, a patto però di essere freschi;

80 ml di acqua.

Raccomandiamo una cosa fondamentale: a differenza di tisane e decotti, dobbiamo consumare immediatamente i frullati di frutta e verdura fresche. L’ideale sarebbe utilizzare prodotti biologici o di coltivazione a km 0.

Il meglio della depurazione

Tra i frullati perfetti per smaltire grassi e tossine dopo le feste senza rinunciare a qualcosa di dolce, ecco un “must” assoluto. Questa è una vera e propria bomba benefica al nostro metabolismo, con questi ingredienti:

1 limone;

1 mela possibilmente verde;

zenzero in polvere o fresco da tagliare e sminuzzare;

acqua.

Prendiamo il frullatore e uniamo i nostri ingredienti, trasferendoli poi in un bicchierone alla Rocky Balboa e gustiamo subito. Non mettiamolo in frigo per non perdere i nutrienti e le vitamine del nostro mix.

Attivare la diuresi

Suggeriamo, infine, il top per avviare e stimolare anche la diuresi, dando un importante contributo ai reni, oltre che al fegato:

1 carota;

1 mela;

mezza barbabietola;

mezzo cetriolo;

200 ml di acqua.

Frulliamo e assaporiamo questo frullato, o, concentrato di salute, che andrà a eliminare le scorie delle feste in maniera naturale e non impattante sul nostro organismo. Suggeriamo, infine, la lettura dell’articolo e dei suggerimenti sempre in tema di detox.

