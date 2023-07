3 ricette con le zucchine sfiziose, veloci e perfette per l’estate, diverse dalle solite grigliate e alla scapece

In estate, l’orto produce zucchine in gran quantità. Se siete stufi di cucinarle sempre allo stesso modo, vi proponiamo tre sfiziosissime ricette ideali in estate. Vedremo insieme un raffinato e fresco primo piatto e due originali finger food perfetti per l’aperitivo.

Le zucchine sono un ortaggio tipicamente estivo. Chi ha un orto, di solito le coltiva e le raccoglie proprio in questo periodo dell’anno. Oltre ad essere ricche di acqua e con poche calorie, le zucchine hanno anche il pregio di essere molto versatili. Le possiamo infatti cucinare in tantissimi modi diversi, dai più leggeri a quelli più elaborati e calorici. Molto spesso le si fanno grigliate, insieme a peperoni e melanzane. Ricetta della tradizione sono le zucchine alla scapece, davvero ricche di gusto. Come detto, però, le zucchine si prestano per svariate preparazioni. Vediamo allora insieme alcune idee per portarle in tavola e stupire tutti!

3 ricette con le zucchine sfiziose, veloci e perfette in estate

Cominciamo con un primo piatto che è un classico dell’estate. L’insalata di riso. Ne esistono innumerevoli versioni. Ma quella che vi stiamo per proporre noi è davvero fresca e leggera.

Abbiamo infatti pensato di condire il riso freddo lessato con sottili rondelle di zucchine sbollentate e gamberetti fatti bollire. Infine, condire il tutto con del buon olio EVO, succo di limone e una spolverata di prezzemolo fresco tritato. Un piatto semplicissimo da realizzare e di grande raffinatezza.

Un’idea originale per l’aperitivo

Le zucchine sono indicate anche per preparare sfiziosi stuzzichini da servire all’ora dell’aperitivo o come antipasto, al posto dei classici salumi e formaggi, piuttosto pesanti quando fa caldo. Prepariamo delle polpette di ceci e zucchine. Le apprezzeranno anche gli amici vegani!

La preparazione è semplicissima: basta grattugiare 2 zucchine belle grandi e farle appassire in una padella con olio e mezza cipolla tagliata molto finemente. Dopo 5 minuti di cottura, frullare le zucchine con 500 g di ceci in scatola. Aggiustare di sale e pepe. Infine, comporre delle polpettine, più o meno grandi. Rotolarle infine nel pangrattato e far cuocere in forno per mezz’ora circa a 180° C.

Le golose pizzette di zucchine

Tra le 3 ricette con le zucchine sfiziose, veloci e perfette da fare in questo periodo, abbiamo infine pensato alle pizzette di zucchine. Golosissime, ne vanno pazzi pure i bambini! Basta usare delle zucchine belle grosse e ricavarne delle fette tonde. A piacere, le possiamo grigliare sulla piastra oppure far cuocere in forno cosparse con un filo d’olio.

Una volta pronte le basi di zucchina, sistemarle su una teglia e farcirle con passata di pomodoro, mozzarella e parmigiano. A concludere il tutto, un pizzico di sale e una spolverata di origano. Passare in forno per max 10 minuti. Calde e filanti, sono ideali per un buffet estivo, l’aperitivo oppure, in porzioni un po’ abbondanti, anche come leggero secondo piatto accompagnato da un contorno a piacere.