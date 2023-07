Ricetta sfiziosa di sogliola in padella non fritta, né al limone o alla mugnaia. Così non l’hai mai provata!

La sogliola è un pesce dalle numerose proprietà. Lo si dà spesso anche ai bambini e si può cucinare al forno o in padella, ad esempio con il pangrattato. Ma, oltre ai soliti modi per portarla in tavola, ecco una ricettina fresca e leggera che ti conquisterà!

Seguire un’alimentazione sana, varia ed equilibrata è fondamentale per vivere bene. In genere, i nutrizionisti consigliano di consumare il pesce almeno tre volte alla settimana. Ve n’è una varietà molto ricca. E altrettanto numerosi sono poi i modi in cui poterlo cucinare. In base al tipo di pesce prescelto, possiamo realizzare gustosi secondi e saporiti antipasti. Inoltre, possiamo realizzare anche golosi condimenti per i primi piatti. Addirittura, ci sono classici piatti della tradizione che possiamo rivisitare in chiave marinara.

Sogliola: proprietà nutrizionali, benefici e controindicazioni

In questo articolo suggeriremo un modo per portare in tavola la sogliola. Con questo termine, ci si riferisce a varie specie di pesci di acqua salata facenti parte della famiglia delle Soleidae e delle Pleuronectidae. La più diffusa in Italia è la Solea Solea o “sogliola comune”. Diffusa nel Mediterraneo, nel Mar Nero e nel Mare del Nord, viene pescata tutto l’anno e specialmente in inverno. Ha una caratteristica forma piatta ed ellissoidale. Sul lato sinistro è bianca mentre su quello destro è più scura.

Si tratta di un pesce magro con pochissimi grassi. Con poco più di 80 calorie ogni 100 grammi, viene spesso inserita nei regimi alimentari ipocalorici e viene inoltre comunemente data anche ai bambini. Facile da digerire, è una buona fonte di proteine. Inoltre, contiene anche acidi grassi Omega 3, utili per tenere a bada i valori di trigliceridi e l’ipertensione. Per la presenza di folati, se ne consiglia fortemente il consumo durante la gravidanza. Viste tutte queste buone qualità, non si rilevano particolari controindicazioni; eccezion fatta per intolleranze conclamate al pesce.

Prova subito questa ricetta sfiziosa di sogliola in padella dal sapore delicato

Le carni della sogliola hanno un sapore delicato. Per questo, di solito, la si cucina in maniera semplice. Semplicemente passata nella farina e poi cotta in padella, oppure al limone. Al ristorante è diffusa la versione “alla mugnaia”. Di origini francesi, prevede una salsina a base di burro, farina, limone e prezzemolo. Oggi ne vogliamo proporre una variante diversa dalle solite, abbinata anche ad una verdura molto delicata.

Ingredienti per 4 persone

4 filetti di sogliola ;

; 12 fiori di zucca ;

; 150 g di cipollotti mondati;

mondati; 300 ml di vino bianco secco ;

; olio EVO q.b.;

q.b.; maggiorana q.b.;

q.b.; erba cipollina q.b.;

q.b.; sale q.b.

Procedimento

Anzitutto, lavare con delicatezza i fiori di zucca eliminando il pistillo centrale. Quindi tamponarli, sempre delicatamente, con della carta assorbente da cucina e tenerli da parte;

nel frattempo, lavare i cipollotti e tagliarli a rondelle molto sottili;

in una padella antiaderente far scaldare due cucchiai di olio e farvi rosolare i cipollotti. A fine cottura, salare;

in un’altra padella, versare altri due cucchiai di olio e il vino bianco. Quindi farvi cuocere i filetti di pesce per 3 o 4 minuti;

aggiustare di sale e unire i fiori di zucca. Coprire con un coperchio e spegnere il fuoco. Far riposare alcuni minuti;

nel frattempo, tagliare molto finemente le erbe aromatiche e unirle al condimento di olio e cipollotti;

versare la salsina sul pesce e far addensare a fuoco medio.

Ecco, quindi, una semplicissima ricetta sfiziosa di sogliola in padella. Un modo stuzzicante ed originale per proporre in tavola un pesce semplice e delicato.