Nessuna idea su cosa cucinare quando si hanno ospiti a cena? Siamo stanchi dei soliti piatti? Non resta allora che provare questa deliziosa ricetta molto facile da fare a base di pesce che ci ruberà solo mezz’ora di tempo. Di cosa stiamo parlando? Dei medaglioni di pesce.

Gustosa ricetta a base di pesce facile da fare quando si hanno ospiti

Questa ricetta, facile da fare, è un vero passpartout da cucinare per stupire gli ospiti. È un piatto elegante, sofisticato, chic e che fa anche bene. Ma vediamo ora come preparare i medaglioni di pesce e cosa serve per quattro persone.

a) 150 grammi di pesce spada;

b) 250 grammi di coda di rospo;

c) 150 grammi di passata di pomodoro;

d) 2 cipollotti;

e) 2 tuorli d’uovo;

f) 1 ciuffo di prezzemolo.

Oltre a questi ingredienti sarà necessario avere del vino bianco, della farina, olio e sale. Ora possiamo metterci all’opera e preparare questa gustosa ricetta a base di pesce facile da fare quando si hanno ospiti.

I passaggi da fare

La prima cosa da fare è prendere il pesce spada e la coda di rospo, rimuovere la pelle, tagliarli a pezzi e poi tritarli. Ora mettere il pesce in una terrina e aggiungere le uova e un po’ di sale. Ora formiamo i famosi medaglioni, infariniamoli e mettiamoli in una padella con dell’olio a rosolare.

Prendiamo quindi i cipollotti, puliamoli per bene e uniamoli ai nostri medaglioni. Lasciamo soffriggere il tutto per qualche minuto, poi versiamo qualche goccia di vino bianco che evaporerà. Quando il vino sarà evaporato aggiungiamo la passata e lasciamo cuocere per 8 minuti. Terminati i minuti mettiamo su un piatto i medaglioni e aggiungiamo altro prezzemolo.

Ed ecco che i nostri medaglioni di pesce sono pronti per essere serviti e gustati.

Approfondimento

Ecco tutti i cibi da mangiare per rimanere freschi e idratati durante l’estate.